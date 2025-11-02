본문으로 바로가기
[고양이 눈]“어서 들어오세요”
2025-11-02 23:09
2025년 11월 2일 23시 09분
홍진환 기자
주인장의 환대는 기본, 강아지까지 나선 걸 보면 손님을 정말 환영한다는 뜻이겠지요. 이 가게를 그냥 지나칠 수 없을 것 같습니다.
―서울 용산구에서
“어서 들어오세요”
각자의 속도
다정한 담벼락
#주인장
#환대
#강아지
#손님
#환영
홍진환 기자 jean@donga.com
