[고양이 눈]“어서 들어오세요”

주인장의 환대는 기본, 강아지까지 나선 걸 보면 손님을 정말 환영한다는 뜻이겠지요. 이 가게를 그냥 지나칠 수 없을 것 같습니다.

―서울 용산구에서
#주인장#환대#강아지#손님#환영
홍진환 기자 jean@donga.com
