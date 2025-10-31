동아일보

[고양이 눈]각자의 속도

달팽이 장식품 위로 비행기가 빠르게 스쳐 지나갑니다. 속도는 달라도, 저마다의 길 위에서 제 역할을 다하고 있겠지요.

―인천 서구 드림파크에서

변영욱 기자 cut@donga.com
