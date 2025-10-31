본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]각자의 속도
동아일보
2025-10-31 23:09
2025년 10월 31일 23시 09분
변영욱 기자
달팽이 장식품 위로 비행기가 빠르게 스쳐 지나갑니다. 속도는 달라도, 저마다의 길 위에서 제 역할을 다하고 있겠지요.
―인천 서구 드림파크에서
고양이 눈
각자의 속도
다정한 담벼락
지붕 위 비밀 존재
#달팽이
#장식품
#비행기
#속도
#인천
#서구
#드림파크
변영욱 기자 cut@donga.com
