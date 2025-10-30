동아일보

[고양이 눈]다정한 담벼락

  • 동아일보
낡은 담벼락에 새겨진 글이 다정하게 말을 겁니다. ‘사이좋게 지내요’ 그 한마디에 마음이 따뜻해집니다.

―서울 강동구 성내동에서

#낡은 담벼락#글귀#다정한 말#사이좋게 지내요#인간미
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
