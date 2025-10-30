본문으로 바로가기
[고양이 눈]다정한 담벼락
2025-10-30 23:06
2025년 10월 30일 23시 06분
양회성 기자
낡은 담벼락에 새겨진 글이 다정하게 말을 겁니다. ‘사이좋게 지내요’ 그 한마디에 마음이 따뜻해집니다.
―서울 강동구 성내동에서
다정한 담벼락
지붕 위 비밀 존재
나를 위한 의식
양회성 기자 yohan@donga.com
