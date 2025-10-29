동아일보

[고양이 눈]지붕 위 비밀 존재

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


도심에 외계인 기지라도 생긴 걸까요. 지붕 위 줄지어 선 연통들을 보니, 뭘 감시하는 걸까 싶어 괜한 웃음이 납니다.

―서울 종로구 인사동에서
#도심#외계인#종로구#인사동
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스