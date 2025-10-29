본문으로 바로가기
[고양이 눈]지붕 위 비밀 존재
2025-10-29 23:12
2025년 10월 29일 23시 12분
홍진환 기자
도심에 외계인 기지라도 생긴 걸까요. 지붕 위 줄지어 선 연통들을 보니, 뭘 감시하는 걸까 싶어 괜한 웃음이 납니다.
―서울 종로구 인사동에서
지붕 위 비밀 존재
나를 위한 의식
가을에 쓰는 편지
#도심
#외계인
#종로구
#인사동
홍진환 기자 jean@donga.com
