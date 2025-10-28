본문으로 바로가기
[고양이 눈]나를 위한 의식
2025-10-28 23:06
2025년 10월 28일 23시 06분
홍진환 기자
초록색 재킷에 빨간 넥타이, 한껏 멋을 내고 출근길에 오릅니다. 건물 외벽 조형물처럼 나를 위해 경쾌한 발걸음으로, 오늘도 가볍게 출발해 볼까요?
―서울 종로구 삼청동에서
나를 위한 의식
가을에 쓰는 편지
함께 사는 법
#초록색 재킷
#빨간 넥타이
#출근길
#멋내기
홍진환 기자 jean@donga.com
