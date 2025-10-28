동아일보

[고양이 눈]나를 위한 의식

  • 동아일보
초록색 재킷에 빨간 넥타이, 한껏 멋을 내고 출근길에 오릅니다. 건물 외벽 조형물처럼 나를 위해 경쾌한 발걸음으로, 오늘도 가볍게 출발해 볼까요?

―서울 종로구 삼청동에서

#초록색 재킷#빨간 넥타이#출근길#멋내기
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
