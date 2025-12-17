80대 노인 폭행한 강도, 복면 벗겨보니 ‘전 사위’

주말 새벽, 홀로 사는 80대 노인의 집에 검은 복면을 쓴 강도가 들이닥쳤다. 노인을 폭행하며 금품을 노린 범인의 정체는 충격적이게도 피해자의 전 사위였다.
15일 채널A에 따르면, 지난 13일 새벽 서울의 한 빌라에 머리부터 발끝까지 검은색 옷을 입고 복면으로 얼굴을 가린 40대 남성이 침입했다.
이 남성은 집 안에 홀로 있던 80대 여성 A 씨를 위협하고 폭행하며 금팔찌 등 귀금속을 강탈하려 했다. 고령의 A 씨가 뺏기지 않으려 필사적으로 저항하자, 남성은 결국 빈손으로 도주했다. 이 과정에서 A 씨는 손목 등을 다쳐 치료를 받았다.
범인의 대담한 행각은 범행 이후에도 이어졌다. 사건 발생 약 6시간 뒤, 그는 범행 당시 입었던 옷과 다른 옷으로 갈아입은 채 다시 현장에 나타났다. 자신이 침입했던 빌라 앞을 태연히 서성이다가 경찰에게 덜미를 잡혔다.
조사 결과 이 남성은 피해자의 전 사위로 확인됐다. 그는 경찰 조사에서 “생활비가 필요했다”는 취지로 범행 동기를 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 전 사위에게 강도상해 혐의를 적용해 구속했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
