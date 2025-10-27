본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]가을에 쓰는 편지
동아일보
업데이트
2025-10-27 23:13
2025년 10월 27일 23시 13분
입력
2025-10-27 23:09
2025년 10월 27일 23시 09분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251027/132647229/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
가을에 쓰는 편지 물들어가는 나무 사이로 작은 우편함이 무언가를 기다리듯 서 있습니다. 이 가을, 누군가에게 전하고 싶은 마음을 한 장 넣어볼까요?
―서울 마포구 서교동에서
고양이 눈
>
구독
구독
가을에 쓰는 편지
함께 사는 법
틈에서 키운 꿈
이런 구독물도 추천합니다!
이헌재의 인생홈런
구독
구독
테크챗
구독
구독
허명현의 클래식이 뭐라고
구독
구독
#가을
#우편함
#편지
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“연예인 항공편 1000원에 판매”…국감서 지적 받은 정보 유출
김건희 특검 “민중기 사의 표명·대통령실 반려 사실 아냐”
영화 ‘탑건’서 최고 전투기 美 슈퍼호넷, 남중국해서 작전 도중 ‘추락’
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0