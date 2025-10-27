동아일보

[고양이 눈]가을에 쓰는 편지

가을에 쓰는 편지 물들어가는 나무 사이로 작은 우편함이 무언가를 기다리듯 서 있습니다. 이 가을, 누군가에게 전하고 싶은 마음을 한 장 넣어볼까요?

―서울 마포구 서교동에서

변영욱 기자 cut@donga.com
