“日선거 겨냥 中발 여론 조작 덜미”…400개 계정 다카이치 저격

일본 중의원 선거에서 중국과 연계된 것으로 추정되는 소셜미디어(SNS) 계정들이 조직적인 여론 조작을 벌인 정황이 드러났다고 22일 니혼게이자이신문이 보도했다.
이들 계정은 생성형 인공지능(AI) 기술을 이용해 부정적 이미지를 확산시키며 정치적 분열을 유도한 것으로 전해졌다.
보도에 따르면, 이번 선거 데이터 분석 결과 부자연스러운 패턴을 보이는 계정 400여 개가 확인됐다. 이들 계정은 특정 정치인을 겨냥한 해시태그를 집중적으로 유포했고, 76%는 지난해 12월 이후 개설된 것으로 파악됐다.
공작의 주 타깃은 다카이치 전 정무조사회장이었다. 이들은 자민당과 특정 종교 단체의 유착 의혹을 부각하는 게시물을 집중적으로 올렸다.
다수의 게시물에서는 일본에서 사용하는 한자가 아닌 중국식 간체자가 발견됐다. 국회의원의 ‘의(議)’를 중국식 약자인 ‘议’로 표기하는 식이다. 또 유포된 가짜 이미지 59장 중 43장 역시 중국 기업의 AI 기술로 생성된 것으로 판명됐다.
현지 전문가들은 이번 공작이 고도화된 정보 공작 기법을 시험하기 위한 목적이 컸던 것으로 보고 있다. 매체는 “전체 게시물 대비 비중은 낮지만, 다양한 AI 기술과 해시태그를 동원해 여론 반응을 살피는 ‘실험장’으로 활용됐을 가능성이 있다”고 지적했다.
일본의 미타니 부법상은 외국 세력이 국내 분단을 조장하는 시대에 대비해야 한다며 대책 마련의 시급성을 강조했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0