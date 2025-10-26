동아일보

[고양이 눈]함께 사는 법

엘리베이터 문이 열리는 순간 반려견이 짖거나 뛰어나와 놀란 경험이 있으시죠? ‘펫 동반 가능’ 안내문 덕에 사람도, 반려견도 마음의 준비를 할 수 있겠네요.

―경기 화성시 동탄신도시에서
#에티켓#반려견#엘리베이터
홍진환 기자 jean@donga.com
