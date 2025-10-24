본문으로 바로가기
[고양이 눈]틈에서 키운 꿈
동아일보
입력
2025-10-24 23:09
2025년 10월 24일 23시 09분
변영욱 기자
콘크리트 틈에서 붉은 맨드라미가 피어났습니다. 씨를 뿌린 이가 있을까요, 아니면 스스로 꿈을 틔운 걸까요.
―경기 광명시 광명동에서
틈에서 키운 꿈
#콘크리트 틈
#붉은 맨드라미
#경기 광명시
#광명동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
