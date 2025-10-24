동아일보

[고양이 눈]틈에서 키운 꿈

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


콘크리트 틈에서 붉은 맨드라미가 피어났습니다. 씨를 뿌린 이가 있을까요, 아니면 스스로 꿈을 틔운 걸까요.

―경기 광명시 광명동에서

#콘크리트 틈#붉은 맨드라미#경기 광명시#광명동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스