“스스로 돌아보는 시간 되길”…유재석, 조세호 하차 직접 언급

방송인 유재석이 17일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈)에서 조직폭력배 연루설이 불거진 개그맨 조세호의 하차 소식을 직접 알렸다.
이날 방송에는 유재석이 조세호 없이 혼자 녹화 현장에 앉아 있는 모습이 담겼다. 유재석은 조세호가 담당하던 이른바 ‘자기백’이 자신의 옆에 놓인 것을 보고 “가방이 제 옆에 있다. 가방 주인이 지금…”이라며 멋쩍게 웃었다. 자기백은 게스트가 퀴즈를 맞히지 못한 경우 선물을 뽑을 수 있는 구슬이 담긴 가방이다.
유재석은 “우리 조셉(조세호 애칭)이 이번 일로 인해 유퀴즈를 떠나게 됐다”며 “오랫동안 함께했는데 오늘 막상 저 혼자 유퀴즈를 진행해야 한다고 생각하니 참”이라며 말끝을 흐렸다. 유재석과 조세호는 2018년 이 프로그램 첫 방송 때부터 ‘큰 자기’와 ‘작은 자기’라는 호칭으로 호흡을 맞춰왔다.
유재석은 조세호를 향해 “본인 스스로 이야기했듯이 스스로를 다시 한번 돌아보는 유익한 시간이 됐으면 좋겠다”고 전했다.
이날 방송 중 조세호는 논란 전 녹화에 참여했던 장면에서 일부 등장했다. 다만 전체 장면이라 그의 뒷모습만 보였을 뿐 제대로 포착되지는 않았다.
앞서 조세호는 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹이 제기되자 출연하던 방송 프로그램들에서 하차를 선언했다. 조세호 소속사인 A27엔터테인먼트는 9일 입장문을 통해 “고정 출연인 유퀴즈와 KBS 2TV ‘1박 2일’에서 하차하겠다”고 밝혔다. 이어 “의혹이 제기된 조직폭력배 사업과는 일체 무관하다”며 “이번 사안에 엄중하게 대응하겠다. 법적 대응은 신속하고 강경하게 진행할 것”이라고 강조했다.
조세호도 같은 날 소셜미디어에 글을 올리고 “많은 분께 실망을 드린 점부터 사과드린다”며 “여러 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐다. 사람 관계에 신중해야 했는데, 성숙하게 대처하지 못했다”고 사과했다. 의혹에 대해선 “그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 사실이 아니다”라고 선을 그었다.
지난달 29일 신원을 알 수 없는 A 씨는 소셜미디어에 “조세호가 경남 거창 지역에서 활동하는 조직폭력배와 호형호제하는 사이”라며 “지인이란 핑계로 고가 선물을 받으며 조폭이 운영하는 사업을 홍보해 주기도 했다”고 주장했다.