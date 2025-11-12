본문으로 바로가기
[고양이 눈]내가 입으면 명품!
2025-11-12 23:06
2025년 11월 12일 23시 06분
양회성 기자
옷가게에 걸린 ‘사고 보니 명품이네’라는 문구가 눈길을 끕니다. 어떤 옷을 명품으로 만드는 것은 옷 자체보다 ‘입는 나’가 아닐지요.
―서울 강동구 성내동에서
내가 입으면 명품!
#명품
#옷가게
#문구
#서울
#강동구
#성내동
양회성 기자 yohan@donga.com
