[고양이 눈]내가 입으면 명품!

옷가게에 걸린 ‘사고 보니 명품이네’라는 문구가 눈길을 끕니다. 어떤 옷을 명품으로 만드는 것은 옷 자체보다 ‘입는 나’가 아닐지요.

―서울 강동구 성내동에서

양회성 기자 yohan@donga.com
