[고양이 눈]고생 끝, 웃음 시작
동아일보
입력
2025-11-13 23:06
2025년 11월 13일 23시 06분
양회성 기자
“찰칵!” 오늘의 당신을 담습니다. 수험생 여러분, 고생 많았습니다. 이제는 웃는 얼굴로 희망찬 다음 장을 넘길 시간입니다.
―서울 강동구 성내동에서
고양이 눈
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
