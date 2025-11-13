[고양이 눈]고생 끝, 웃음 시작

동아일보

“찰칵!” 오늘의 당신을 담습니다. 수험생 여러분, 고생 많았습니다. 이제는 웃는 얼굴로 희망찬 다음 장을 넘길 시간입니다.

―서울 강동구 성내동에서
#수험생#희망#서울#사진#고생
양회성 기자 yohan@donga.com
