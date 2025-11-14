본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]햇살에 물든 감
동아일보
업데이트
2025-11-15 01:05
2025년 11월 15일 01시 05분
입력
2025-11-14 23:09
2025년 11월 14일 23시 09분
변영욱 기자
햇살에 물든 감 지붕 아래 주황빛 감들이 주렁주렁 매달렸습니다. 담 너머 감나무에서 건너온 결실일까요? 한 알 한 알에 가을 햇살과 기다림이 고스란히 담겨 있네요.
―경기 광명시 광명동에서
고양이 눈
햇살에 물든 감
#가을 햇살
#감나무
#고양이 눈
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
