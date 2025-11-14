동아일보

[고양이 눈]햇살에 물든 감

  • 입력 2025년 11월 14일 23시 09분

햇살에 물든 감 지붕 아래 주황빛 감들이 주렁주렁 매달렸습니다. 담 너머 감나무에서 건너온 결실일까요? 한 알 한 알에 가을 햇살과 기다림이 고스란히 담겨 있네요.

―경기 광명시 광명동에서

#가을 햇살#감나무#고양이 눈
변영욱 기자 cut@donga.com
