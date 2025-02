덴티움, 두바이 ‘AEEDC 2025’ 성료 …‘Digital Consensus Meeting’ 개최

AEEDC 2025는 세계 최대 규모의 아랍에미리트 국제 치의학 컨퍼런스 및 치과기자재 전시회이다. 29회를 맞이한 이번 AEEDC 2025은 전세계 155개국에서 3,900개 이상의 전시자와 5,300개 이상의 브랜드가 참가해 최첨단 치과 치료 기술과 솔루션을 선보였으며, 약 88%의 국제 참여율을 기록한 것으로 알려졌다.덴티움은 지난 3일 치과 의료진이 실질적으로 활용할 수 있는 솔루션을 직접 경험할 수 있도록 ‘Digital Consensus Meeting’을 개최해 ‘디지털 미니멀리즘(Digital Minimalism)’ 컨셉을 소개하여 치과 진료과정에서 디지털 기술을 활용한 단순하고 직관적인 맞춤형 솔루션을 제시했다. 이를 통해 ‘디지털 미니멀리즘(Digital Minimalism)’에 대한 이해도를 높이는 기회를 제공했다.뿐만 아니라, 덴티움은 전시 기간 동안 자사 제품과 컨셉을 주제로 미니 세미나를 개최하여 글로벌 덴탈 업계 종사자들의 관심을 끌었다. 첫 번째 강연은 4일 Dr. Ali Salman의 ‘The Smart Concept in Sinus Lifting Using DASK Simple’을 주제로 발표하며 DASK Simple(다스크 심플)을 활용한 간단하고 효율적인 상악동 술식을 설명했다. 이어 5일에는 Dr. Ibrahim Talaat의 ‘Conservative Sinus Lifting with DASK Simple Kit’를 주제로 강연을 펼치며 DASK simple(다스크 심플)과 Sinus Lifting(사이너스 리프팅) 기술에 대한 인사이트를 공유하고 참가자들에게 보다 효율적인 시술 방법과 노하우를 전달했다.덴티움 관계자는 “AEEDC 2025에서 우리 회사 제품에 대한 글로벌 관심을 다시 한번 확인했으며, 이를 통해 새로운 파트너십 기회도 자연스럽게 확보하는 성과를 거두었다”라며 “앞으로도 세계적인 전시를 통해 제품의 차별성과 우수성을 지속적으로 알릴 계획”이라고 밝혔다.덴티움은 이번 AEEDC 2025에서의 성과를 바탕으로 다가오는 3월 25일~29일 독일 쾰른에서 개최되는 IDS 2025(International Dental Show 2025) 참가를 계획하고 있으며 글로벌 시장에서의 영향력을 더욱 확장해 나갈 계획이다.