李 당선 수락연설 직전 모습, 타임 ‘올해의 100대 사진’에

크게보기 지난 6월 4일 이재명 대통령이 서울에서 대선 최종 결과를 기다리며 연설 준비를 하고 있는 모습. 타임지 갈무리

미국

시사매체

타임이 14일(현지 시간) 공개한 ‘올해의 100대 사진’에 이재명 대통령의 대선 당선 수락 연설 직전 상황을 촬영한 사진이 포함됐다. 올 6월 4일 이 대통령이 서울 영등포구 여의도 국회 인근에서 대선 결과 발표를 앞두고 연설하기 직전의 모습을 담고 있다.

이 대통령은 대선 투표일 다음 날인 이날 오전 1시 10분경 당선이 확정된 뒤 “민주주의를 회복하고 민주공화정 공동체 안에서 국민이 주권자로 존중받고, 협력을 하면서 함께 살아가는 세상을 만드는 사명을 지키겠다

”

고 했다. 타임은 올 4월 당시 대선 주자인 이 대통령을 ‘올해 가장 영향력 있는 100인’에 선정했다. 또 9월엔 이 대통령과 취임 100일

맞이 인터뷰를 진행했다.

크게보기 9월 중국 베이징에서 열린 제2차 세계대전 종전 80주년 기념 열병식에 나란히 참석한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장. AP 뉴시스

타임의

‘올해의 100대 사진’에는 올

9월 3일 중국 베이징에서 열린 제2차 세계대전 종전 80주년 기념 열병식에 참석한 북한, 중국, 러시아 정상의 모습도 뽑혔

다.

당시 김정은 북한 국무위원장, 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이

함께 톈안먼 망루에 오른 모습은

큰

화제였

다.

크게보기 타임지 갈무리

북-중-러 3개국 정상이 함께 이 망루에 오른 것은 1959년 중화인민공화국 건국 10주년 열병식 이후 66년 만이었다.

타임은 팔레스타인 가자지구에서 피

란

길에 오른 주민들이 폐허 속에서 불을 쬐는 모습,

올 10월 이스라엘에서 풀려나 귀환하는 팔레스타인 포로들의 모습, 우크라

이나 남동부 자포리자의 해바라기 밭 위로 피어오르는 포격 연기 등을 포착한 사진 등도 100대 사진에 포함했다.

도널드 트럼프 2기 미국 행정부에 관한 사진도 다수 선정됐다. 올 1월 트럼프 대통령의 재집권 직전 전야 무도회, 올 8월 미 알래스카주 앵커리지에서 만난 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 악수, 미 이민세관단속국(ICE) 요원에게 가족이 체포돼 눈물을 흘리는 여성의 모습 등이포함됐

다.

올해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라의 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 올 1월 수도 카라카스의 반정부 시위에 참여한 사진. AP 뉴시스

베네수엘라의 민주화에 앞장선 공로로 올해 노벨평화상을 받은 야권 지도자 마리아 코리나 마차도의 모습도 담겼다. 타임은 올 1월 수도 카라카스에서 반정부 시위에 나선 마차도가 군중과 악수하는 사진도 100대 사진에 선정했다.