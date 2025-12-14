母 잃고 36번의 수술 이겨낸 우크라 소년의 호소 “계속 도와주세요”

“여러분과 함께할 때 우리는 강하다는 점을 꼭 전하고 싶다. 절대, 절대로 포기해서는 안 된다. 우크라이나 아이들을 계속 도와야 한다.”
러시아의 미사일 공격에 어머니가 숨졌고, 자신도 화상을 입어 36번이나 수술을 해야 했던 11살 우크라이나 소년 로만 올렉시우가 10일(현지 시간) 벨기에 브뤼셀의 유럽의회에서 이 같이 말했다. 올렉시우의 생생한 증언을 통역하던 통역사 등 많은 청중들이 그의 말에 눈물을 흘리며 공감했다.
12일 영국 BBC 등에 따르면 올렉시우는 10일 유럽의회에 직접 나서 “내 이름은 로만이다. 나는 11살이고 우크라이나 출신이며 현재 르비우에서 살고 있다”며 자신을 소개한 뒤 2022년 7월 14일 눈 앞에서 어머니를 잃은 순간에 대해 이야기 했다.
이때 통역사는 말을 잇지 못하고 “감정이 북 받친다”며 말하며 통역을 멈췄다. 또 고개를 저었고, 눈물도 글썽였다. 결국 다른 통역사가 대신 올렉시우의 증언을 통역해야 했다.
올렉시스는 잠시 숨을 고른 뒤 떨리는 목소리로 “어머니가 건물 더미 아래에 깔려 있는 걸 봤다”고 말했다. 이어 “어머니의 머리카락도 보였고, 심지어 머리카락을 만질 수도 있었다. 그리고 작별 인사를 했다”고 덧붙였다.
우크라이나에서 올렉시우는 우크라이나 전쟁의 참상을 상징하는 인물 중 한명으로 여겨진다. 2022년 7월 러시아의 미사일 공격으로 우크라이나 중부 빈니차의 한 병원이 무너지면서 그의 어머니를 포함해 28명이 사망하고 200명 이상이 다쳤다. 볼룸 댄서를 꿈꾸던 올렉시우는 전신의 45% 이상에 화상을 입었고, 장기도 손상됐다. 100일 동안 36번의 수술을 받아야 했다. 당시 의료진은 그가 다시 걷지 못할 것이라고 예상했다. 하지만 그는 2년 뒤 마스크도 벗었고, 학교로 돌아갈 수 있을 정도로 건강도 회복했다.
올렉시우는 ‘무너지지 않은 아이들 동맹’이란 프로그램의 일환으로 올해 4월 선종한 프란치스코 교황을 세 차례 만나기도 했다. 우크라이나 전쟁이 참상에 대한 아픔을 자주 표현했던 프란치스코 교황도 생전 올렉시우에게 큰 관심을 보였던 것. 또 영국에서는 올렉시우를 소재로 한 영화가 제작되기도 했다.
