트럼프 휴전 발표에도…태국, F-16 띄워 캄보디아 공습

채널A

BBC 등에 따르면 태국 전투기들은 트럼프 대통령의 휴전 발언 뒤에도 분쟁 지역의 목표물을 공습했다. 캄보디아 국방부도 태국군 F-16 전투기 두 대가 여러 목표물에 폭탄 7발을 투하했다고 전했다. 이번 충돌로 국경 양측에서 수십만 명의 주민이 피란길에 오른 것으로 알려졌다.