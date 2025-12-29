“초대 받지도 않아”…‘나솔’ 28기 순자, 결혼식 불참 이유 직접 밝혔다

ENA·SBS플러스 예능 나는 SOLO 28기 출연자 정숙과 상철의 결혼식이 치러진 가운데, 같은 기수 순자가 불참 배경을 직접 밝혔다. 결혼 소식의 여운 속에서 불참을 둘러싼 궁금증이 당사자의 설명으로 정리됐다.
28기 순자는 29일 인스타그램 스토리를 통해 ‘무물(무엇이든 물어보세요)’을 진행했다. “지금 무물을 하면 질문이 정해져 있을 텐데 상처받지 않겠느냐”는 팔로워의 우려에 그는 “상처받을 게 있나요. 걱정해 주셔서 감사하다”고 답했다. 결혼식 불참 이유를 묻는 질문이 많다는 말에는 “몇 개인지 세어보는 중”이라고 덧붙였다.
이어 “영자 결혼식에는 가느냐”는 질문에는 “초대받았으면 가야죠”라고 밝혔고, “결혼식 초대를 못 받은 것이냐. 사진에도 안 보이고 28기 멤버들이 전부 순자 언급을 안 하는 이유가 무엇이냐”는 물음에는 “초대하지도, 받지도 않았다”고 답해 시선을 끌었다.
정숙과 상철은 28기에서 ‘나는 SOLO’ 최초 혼전임신 커플로 화제를 모았고, 지난 28일 결혼식을 올렸다. 2세의 태명은 프로그램 제목을 딴 ‘나솔이’로, 성별은 아들이며 내년 5월 출산 예정이다.
결혼식 하객 명단에서 순자의 모습이 보이지 않으면서 각종 추측이 나왔지만, 순자의 설명은 불필요한 해석에 선을 긋는 계기가 됐다. 순자는 방송 당시 상철과 최종 커플이었으나 현실 커플로 이어지지 않았고, 프로그램 내 발언을 두고도 여러 해석이 뒤따랐다. 이번 해명은 방송 이후 관계의 현재를 담담하게 정리한 것으로 받아들여진다.
