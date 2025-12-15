아우디, 완성도 높인 ‘신형 A5’ 출시… 마일드 하이브리드 플러스 기술 첫 적용

새 플랫폼으로 완성한 안정된 주행감
커진 차체와 넉넉한 공간, 디자인 변화
효율 높인 마일드 하이브리드 플러스 기술 적용
옵션 다양화로 개인 맞춤형 구성 가능
아우디코리아는 15일 신형 아우디 A5 판매를 시작한다고 밝혔다. 이번 모델은 내연기관 전용으로 새롭게 만든 ‘PPC 플랫폼(Premium Platform Combustion)’을 처음으로 적용했다. 특히 아우디 디젤 모델 중에서는 처음으로 ‘마일드 하이브리드 플러스(MHEV Plus)’ 시스템을 도입해, 연비를 높이면서도 진동을 줄이는 데 초점을 맞췄다고 한다.
신형 모델은 기술적인 완성도뿐 아니라, 감성적인 디자인과 디지털 편의성을 함께 강화해 아우디가 지향하는 ‘미래형 세단’의 방향을 보여준다. 모든 트림에 아우디의 사륜구동 시스템 ‘콰트로(Quattro)’와 7단 자동 변속기(S 트로닉)가 기본 장착됐다. 이 두 기술은 눈길이나 빗길에서도 차량이 쉽게 미끄러지지 않도록 도와 안정적인 주행이 가능하다.
엔진의 성능은 모델에 따라 다르다. A5 40 TFSI 콰트로(204마력, 최대토크 34.7kg·m), A5 45 TFSI 콰트로(271.9마력, 최대토크 40.8kg·m), A5 40 TDI 콰트로(204마력, 최대토크 40.8kg·m), S5 TFSI(367마력, 최대토크 56.1kg·m)로 판매된다.
디젤 모델에는 전력 회수 시스템을 활용해 연비를 높이는 마일드 하이브리드 플러스(MHEV Plus) 기술이 적용됐다. 덕분에 효율적인 주행이 가능하고, 디젤 엔진 특유의 진동도 더 부드럽게 잡았다고 한다.
신형 A5는 길이 65mm, 폭 15mm, 높이 25mm 더 커졌다. 겉모습은 단단해졌고, 내부 공간은 여유로워졌다. 아우디의 새로운 2D 로고와 쿠페처럼 부드럽게 떨어지는 라인, 유리까지 함께 열리는 트렁크 도어 디자인이 특징이다. 세련된 실루엣이 돋보이면서도 짐을 싣고 내리기가 편리해졌다.
또한, 전 트림에 투명도 조절이 가능한 파노라믹 루프(천장형 유리창)가 기본으로 들어가 개방감을 높였다. 하이빔 어시스트, 사이드 미러 조명, 웰컴 라이트 등 외부 조명 기능도 기본 제공된다.
조명 시스템은 트림에 따라 LED, 매트릭스 LED, 디지털 OLED가 적용되며, 최대 8가지의 라이트 시그니처(조명 패턴) 중에서 운전자의 취향에 맞게 디자인을 선택할 수 있다.
실내는 친환경 소재를 사용하고, 인체공학적 설계로 장시간 주행에서도 편안하도록 만들었다. 모든 모델에 앞좌석 통풍 시트와 전좌석 열선 시트, 멀티 컬러 앰비언트 라이트, 전동식 스티어링 칼럼, 스포츠 시트, 수납공간 확장 패키지 등이 기본으로 적용된다.
S라인 이상 트림에는 ‘다이내믹 인터랙션 라이트’가 추가돼 조명이 탑승자의 움직임에 따라 흐르는 듯 변화한다고 한다. 최고급 모델 S5 TFSI에는 붉은색 가죽 시트, 카본 인테리어, 고급 나파가죽 등이 적용돼 스포티한 매력을 뽐낸다.
이번 A5의 인포테인먼트 시스템은 ‘디지털 스테이지(Digital Stage)’라는 새로운 개념으로 구성됐다. 기본형에는 11.9인치 디지털 계기판(버추얼 콕핏)과 14.5인치 중앙 터치 디스플레이가 있으며, 상위 트림에는 조수석 전용 화면이 추가된 파노라믹형 디스플레이가 들어간다.
또한 AI 기반 아우디 어시스턴트가 탑재되어 음성 명령으로 차량 기능을 조작할 수 있고, 아우디 앱스토어를 통해 유튜브, 네이버 지도, 스포티파이 등 다양한 애플리케이션을 설치할 수 있다. 자동차가 단순한 이동수단을 넘어 ‘디지털 경험 공간’으로 확장된 셈이다.
소비자 취향에 맞춰 선택할 수 있도록 세 가지 패키지 옵션도 마련됐다고 한다. 테크 패키지 (헤드업 디스플레이, 뱅앤올룹슨 3D 프리미엄 사운드 시스템 포함), 브라운 시트 패키지(넛멕 브라운 가죽 시트, 블랙 천장 마감), 헤드레스트 스피커 패키지(S-라인 트림 전용)로 구성됐다.
댓글 0