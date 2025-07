뷰티테일 기업 레페리, 4회차 ‘셀렉트스토어’ 코엑스몰·하남·수원 동시 개최

셀렉트스토어, KYEA(Korea YouTuber’s Excellence Awards)와 콜라보레이션

글로벌 뷰티테일 기업 ‘레페리’가 4일부터 ‘셀렉트스토어 - THE KYEA SELECTION’를 최초로 선보였다. 사진제공=레페리

레페리 ‘셀렉트스토어 - THE KYEA SELECTION’ 공식 포스터.사진제공=레페리

레페리(의장 최인석)는 신세계프라퍼티와 협력해 뷰티 크리에이터 929명의 선택을 받은 브랜드와 제품에 대한 빅데이터를 기준으로 2025년 상반기 카테고리 별 최상위 1% 제품만을 엄선한 셀렉션을 선보이는 ‘셀렉트스토어 - THE KYEA SELECTION’을 4일부터 오는 13일까지 약 2주간 운영한다고 4일 밝혔다.‘셀렉트스토어 - THE KYEA SELECTION’는 앞서 개최한 △레오제이 셀렉트스토어 in 성수 △민스코 셀렉트스토어 in 여의도 더현대 서울 △셀렉트스토어 - THE BEAUTY UNIVERSE의 성공을 잇는 4회차 셀렉트스토어다. 뷰티 크리에이터 전수조사 빅데이터 기반 뷰티 어워즈 ‘KYEA’ IP를 기반으로 기초, 색조, 이너뷰티 등 13개 브랜드, 총 21개 제품 셀렉션을 선보여 공신력과 객관성을 극대화한다.이번 셀렉트스토어는 최초로 ‘KYEA’ IP와 콜라보레이션 하여 2024년 11월부터 2025년 4월까지 약 6개월 간 대한민국 뷰티 크리에이터 929명이 제작한 총 유튜브 조회수 5억5397만3285회 총 1만5639개의 무협찬 제품 리뷰 콘텐츠 데이터들을 전수조사 및 분석하여, 기초, 색조, 이너뷰티 등 카테고리별 상위 1%에 해당하는 제품을 엄선했다.‘셀렉트스토어 - THE KYEA SELECTION’에서는 총 13개 브랜드(정샘물, 에이에이치씨, 지노마스터, 토코보, 셀퓨전씨, 메이크프렘, 코스알엑스, 브이디엘, 아누아, 나인위시스, 글린트, 벤튼, 큐라프록스)의 총 21개 제품을 소개해 판매한다. 또한 뷰티 크리에이터들이 글로벌 팬들과 직접 대면해 소통하는 콘서트 격인 ‘뷰티 크리에이터 팬 페스타(Beauty Creator Fan Festa)’등 커뮤니티형 복합 문화 체험 프로그램도 진행된다.

자세한 행사 내용은 ‘레페리 셀렉트스토어’ 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.