한파에도 오픈런…두번 접는 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’ 출시

삼성전자가 두 번 접는 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’의 국내 판매를 12일 시작했다. 출시 첫날 삼성 강남 등 주요 매장에는 제품을 구매하려는 소비자들이 몰리며 장사진을 이뤘다.
삼성전자는 이날 오전 ‘삼성 강남’을 포함한 전국 20개 매장과 삼성닷컴 홈페이지에서 갤럭시 Z 트라이폴드 판매를 개시했다.
영하권 추위 속에서도 삼성 강남·홍대점 등 주요 매장은 새 스마트폰을 먼저 구매하려는 소비자들로 북적였다. 매장 문을 열기 전부터 수십 명의 고객들이 줄지어 기다리는 모습도 연출됐다.
온라인에서도 반응이 뜨거웠다. 오전 9시 공식 홈페이지에서 판매가 개시된 지 5분 만에 초기 물량이 모두 소진됐다. 현재는 재입고 알림 신청만 가능한 상태다.
갤럭시 Z 트라이폴드는 접힌 상태에서는 기존 폴더블 폰인 ‘갤럭시 Z 폴드7’과 동일한 6.5인치(164.8mm) 화면을 제공하지만, 펼치면 10인치(253mm) 디스플레이로 확장된다. 태블릿에 버금가는 화면 크기다. 무게는 309g으로, 폴드7(무게 215g)과 비교했을 때 많이 무겁지 않다.
트라이폴의 앱 프로세서(AP)는 ‘갤럭시용 스냅드래건 8 엘리트 모바일 플랫폼’으로 구동된다. 2억 화소 광각 카메라를 탑재했다. 역대 갤럭시 폴더블 시리즈 중 가장 큰 5600mAh 용량의 배터리를 탑재했으며, 최대 45W 초고속 충전도 지원한다.
출고가는 359만400원이다. 디스플레이 파손 시에는 수리비 50% 할인 혜택을 제공되지만, 스마트폰 보증 서비스인 삼성케어플러스는 적용되지 않는다. 또한 통신사 연계 없이 완전 자급제로만 판매된다.
삼성전자는 국내를 시작으로 중국, 대만, 싱가포르, 아랍에미리트(UAE), 미국 등 글로벌 시장에도 갤럭시 Z 트라이폴드를 순차적으로 선보일 예정이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0