유재석 “저축만으론 부족”…돈의 가치가 달라진 이유

방송인 유재석이 “돈을 모으는 것만으로는 충분하지 않다”며 투자에 대한 고민을 솔직하게 털어놨다. 물가 상승과 화폐 가치 하락 속에서 단순 저축만으로는 자산을 지키기 어렵다는 현실을 짚으며 많은 이들의 공감을 샀다.
지난 13일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 웹예능 ‘핑계고’에는 배우 이동휘가 게스트로 출연했다. 이날 두 사람은 재테크와 돈 관리에 대한 이야기를 나누며 각자의 생각을 솔직하게 털어놨다.
유재석은 과거 자신의 발언을 언급하며 “예전에는 돈을 모으는 것만이 중요하다고 생각했는데, 시간이 지나면서 돈의 가치가 계속 떨어진다는 걸 알게 됐다”고 말했다. 이어 “은행에 넣어두면 금리가 나오긴 하지만 지금은 고금리 시절도 아니다”라며 “이런 걸 젊었을 때 알았더라면 좋았을 텐데 이제야 깨닫게 돼 안타깝다”고 털어놨다.
유재석은 투자에 대한 두려움도 솔직하게 밝혔다. 그는 “투자라는 게 잘 알지도 못하고, 괜히 잘못했다가 원금을 잃을까 봐 걱정된다”면서도 “그렇다고 저축만이 정답은 아닐 수도 있겠다는 생각이 든다”고 말했다.
이어 “분명히 모아둔 돈인데도 ‘이게 전부야?’라는 생각이 들 수 있다”며 “물가가 오르다 보니 예전에는 살 수 있었던 똑같은 상품도 이제는 그 돈으로 살 수 없게 된다“며 자산 관리에 대한 인식 전환의 필요성을 강조했다.
