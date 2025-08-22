동아일보

전유성, 건강 문제로 ‘부코페’ 참석 불투명…최근 모습 보니

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 22일 23시 49분

코멘트

글자크기 설정

지난 6월 유튜브에 출연한 개그맨 전유성. 유튜브 ‘조동아리’ 갈무리
지난 6월 유튜브에 출연한 개그맨 전유성. 유튜브 ‘조동아리’ 갈무리
1세대 개그맨 전유성 씨(76)가 건강 문제로 다음 주 개막하는 ‘부산국제코미디페스티벌’(이하 부코페)에 참석이 불투명한 상황이다. 전 씨는 ‘부코페’ 명예위원장이다.

22일 업계에 따르면 전 씨는 이달 29일부터 다음달 7일까지 부산 벡스코 오디토리움 일대에서 열리는 제13회 부코페에 불참할 가능성이 큰 것으로 전해졌다. 최근 전 씨의 컨디션이 좋지 않다는 설명이다. 다만 부코페 측은 전 씨의 컨디션이 나아질 경우 참석할 수도 있다며 유동적으로 스케줄을 열어둘 계획이다. 전 씨는 내달 6일 부산 동서대에서 열리는 부대행사 ‘코미디 북콘서트’에 MC를 맡을 예정이었다.

전 씨는 지난 6월 한 유튜브 채널에서 “작년에 급성폐렴으로 입원했었다”며 “부정맥으로도 안 좋았을 때가 있었는데 그땐 몸무게가 하루에 1㎏씩 빠져서 근육도 다 없어졌다. 16㎏이 빠졌다”고 했다. 이어 “원래 5월에 공연도 하려고 했는데 몸 상태가 너무 안 좋았다”며 “이렇게 좋다가도 갑자기 컨디션이 확 떨어지면 5m 걷기도 힘들 정도”라고 말했다. 그러면서 “언젠가는 꼭 (공연을) 하고 싶다”고 밝혔다.

#전유성#부산국제코미디페스티벌#부코페#전유성 근황
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0