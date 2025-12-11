‘학교 땡땡이’ 숨기려 “납치 당했다” 거짓말…경찰 수십명 출동

초등학생이 학교에 가지 않은 사실을 숨기려고 “납치됐었다”고 거짓말하는 바람에 형사 수십 명이 출동하는 소동이 벌어졌다.
11일 경찰에 따르면 충북 청주에서 초등생 A 군이 학교에 등교하지 않고 PC방을 갔다가 부모에게 거짓말을 했다.
이 학생은 이른바 ‘학교 땡땡이’를 숨기려고 괴한에 납치당했다고 주장했다.
A 군은 길을 가던 중 낯선 남성들이 입과 코를 천으로 막고 기절시켜 차에 태웠는데, 감시가 소홀한 틈을 타 탈출했다고 말한 것으로 전해졌다.
결국 이날 오후 1시쯤 지구대에 “아들이 괴한에게 납치당했다가 탈출했다”는 학부모의 신고가 접수됐다.
경찰은 형사와 지구대 인력 수십 명을 투입해 납치범 추적에 나섰다.
하지만 A 군이 납치 장소로 지목한 일대의 CCTV에선 별다른 내용이 확인되지 않았다.
A 군의 동선을 추적한 결과 학교에 가지 않고 피시방을 갔던 것으로 조사됐다.
A 군은 “부모님에게 혼날까 봐 거짓말을 했다”고 실토한 것으로 전해졌다.
A 군은 촉법소년이라 형사적 책임을 묻기는 어렵다. 경찰은 “허위 신고는 경찰력 낭비로 초래하니 보호자들은 자녀 지도에 유의해 달라”고 당부했다.
