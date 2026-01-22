농협 비위 의혹 정조준…정부, 41명 투입 합동 특별감사 착수

비위 의혹이 불거진 농협중앙회와 농협재단에 대해 정부가 합동 특별감사에 착수한다. 정부 부처, 공공기관, 외부에서 41명을 투입하는 대규모 감사다.
22일 정부는 국무조정실, 농림축산식품부, 금융위원회, 금융감독원, 감사원 등이 참여하는 정부 합동 특별감사반을 구성하고 26일부터 농협중앙회와 농협재단에 대한 특별감사에 착수한다고 밝혔다. 지난해 11~12월 농식품부가 실시했던 특별감사 후속 조치다.
농식품부는 강호동 농협중앙회장의 호화 해외 출장 등 65건을 적발하고 비위 의혹 2건에 대해 경찰에 수사를 의뢰했다. 이번 감사에는 공공기관과 외부 전문가를 포함해 41명이 투입되는데, 농식품부 감사(26명) 대비 15명이 늘어난 규모다.
정부 합동 특별감사반은 농협의 부정·금품선거 등 추가로 사실 규명이 필요한 사항과 회원조합의 비정상적 운영에 대한 제보를 중심으로 감사를 실시해 올 3월 중 결과를 내놓을 예정이다. 국조실이 감사업무 전반을 총괄·조정한다. 금융위와 금감원은 금융 관련 사항을 집중 점검하고 감사원의 전문 감사 인력도 지원받는다. 정부는 이와 별도로 농협의 선거제도 및 지배구조 개선, 내·외부통제 강화를 위한 농협개혁추진단을 운영한다.
