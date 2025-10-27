한국부동산개발협회, 창립 20주년 맞이 CI 개편

한국부동산개발협회는 창립 20주년을 맞아 협회 정체성과 비전을 담은 CI 개편을 진행한다고 27일 밝혔다.
CI 리뉴얼은 박영하 크리에이티브 디렉터와 협업으로 이뤄진다. 그는 평창동계올림픽 룩디자인, 파리바게뜨 BI 리뉴얼, 스타벅스코리아의 로컬 디자인 시스템 정립, BTS+스타벅스 글로벌 콜라보레이션, 종가 김치 블라스트 팝업, 나훈아 2023 신곡 뮤직비디오 타이틀 로고 디자인, 독도소주 ‘동해22’ 증류소주 디자인 등 국내외 굵직한 사업을 총괄했다.
김다건 한국부동산개발협회 20주년 기념사업단 부단장은 “이번 CI 개편은 협회의 혁신적 도약을 알리는 상징적 작업의 일환”이라며 “오는 11월 20일 개최되는 창립 20주년 기념행사 ‘A.N.D 20’에서 신규 CI를 공개할 것”이라고 했다.
한국부동산개발협회 창립 20주년 기념행사인 A.N.D 20에는 미국 쿠슈너 컴퍼니, 일본 모리빌딩, 네덜란드 엣지 등 세계적 디벨로퍼 경영진과 국내 주요 인사가 참석할 예정이다.
김승배 한국부동산개발협회 회장은 “창립 20주년을 맞아 협회의 정체성과 미래 비전을 시각적으로 재정립하는 것이 필요하다고 판단했다”며 “새로운 CI는 ‘글로벌 디벨로퍼와 함께하는 20년의 도약’이라는 가치 아래 혁신, 투명성 ,지속가능성을 담아낼 것”이라고 말했다.
