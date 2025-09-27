임은정 “검찰이 감당 못하는 권한 움켜지던 시대 저물어야”

임은정 서울동부지방검찰청 검사장이 검찰청 폐지 등을 담은 ‘정부조직법’ 개정안이 국회를 통화한 것에 대해 “검찰이 감당하지도 못하는 권한을 움켜쥐고 사회 주동세력인 체 하던 시대는 저물어야 한다”고 27일 밝혔다.
임 검사장은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “우리 검찰이 감당하지 못하는 권한을 흔쾌히 내려놓고 있어야 할 자리로 물러서는 뒷모습이 일몰의 장엄함까지는 아니어도 너무 흉하지는 않았으면 좋겠다는 생각이 간절했었지만, 그럴 리 없다는 것 역시 잘 알고 있다”며 이같이 밝혔다.
이어 “그릇에 넘치는 권한이라 감당치 못하니 넘치기 마련이고, 부끄러움을 알고 현실을 직시하는 지혜가 있었다면 이렇게까지 안 됐을 것”이라며 “검찰의 시대는 결국 저물 것이고 우리 사회는 또다시 나아갈 것이다. 그게 우리가 지금까지 봐온 역사”라고 했다.
임 지검장은 “검찰 구성원이라 속상하지만, 의연하게 일몰을 맞으며 내일을 준비하겠다”고 글을 마쳤다.
전날인 26일 더불어민주당은 78년 만에 검찰청을 폐지하는 내용을 담은 이재명 정부 첫 정부조직법 개정안을 국회 본회의에서 통과시켰다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
