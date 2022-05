GS이니마, 물 산업 최고권위 ‘올해의 해수담수화 플랜트’ 수상

GS이니마 칠레 아타카마 해수담수화시설 전경



GS건설 스페인 자회사 GS이니마가 세계 최고 수준 해수담수화 기술력을 인정받았다.GS건설은 세계 최고권위의 물 산업 조사기관인 GWI(Global Water Intelligence)가 스페인 마드리드에서 개최한 2022 글로벌 워터 어워드(Global Water Awards 2022)에서 GS이니마의 칠레 아타카마 해수담수화시설을 ‘올해의 담수 플랜트’(Desalination Plant of the Year)’로 선정했다고 24일 밝혔다. GWI는 매년 전 세계 담수 플랜트 및 기업을 대상으로 플랜트 부문과 계약부문, 기업부문 등 10개 부문에 대한 시상을 진행한다.칠레 아카타마 해수담수화 플랜트는 GS이니마가 세계에서 가장 건조한 사막으로 악명 높은 칠레 아카타마 사막의 코피아포(Copiapó) 지역에 완공한 해수담수화플랜트다. 칠레 북부 아타카마는 1년 강수량이 제로(0)에 가까울 정도로 비가 내리지 않아 만성적인 물 부족 문제에 시달리는 지역이다. GS이니마는 이 지역에 하루 3만8880㎥ 규모 담수화 생산시설을 조성했다. 약 21만 명에게 식수를 공급하는 시설로 지난 2월 완공해 물 공급을 시작했다.GWI 측은 아카타마 해수담수화플랜트가 설계의 혁신과 높은 에너지 효율을 갖춘 가장 현대적인 해수담수화 플랜트라고 평가했다. 특히 2.63kWh/㎥의 낮은 에너지로 해수 펌프 효율을 극대화한 기술은 해수담수화 시설의 벤치마크 대상이라는 평가를 받았다. ‘마이크로 터널링’ 기술과 첨단 해저 시설을 활용해 절벽 해안가 입지를 극복한 설계도 혁신 기술로 꼽혔다.GS이니마는 이번 수상으로 세계 최고의 해수담수화 기술력을 인정받으면서 수(水)처리업계 글로벌 리더 위상을 입증했다고 전했다. GS이니마는 지난 2019년 브라질 1위 업체인 ‘BRK 암비엔탈’의 산업용수사업부문을 인수해 남미시장에 진출한 바 있다. 지난 2020년에는 오만에서 운영 계약금액 약 2조5000억 원 규모 알 구브라 3단계와 바르카 5단계 민자 담수발전사업(IWP) 프로젝트를 수주했다. 중동시장에도 처음 진출한 것이다. 올해는 베트남 남부 롱안성 공업용수 공급업체인 PMV(Phu My Vinh Investment & Construction JSC)의 지분 30%를 인수해 동남아시아로 시장을 확대한 바 있다.GS건설 관계자는 “GS이니마가 이번 수상으로 해수담수화 분야에서 세계 최고 기술력을 인정받았다”며 “해수담수화 사업은 ESG(환경·사회·지배구조)시대 대표적인 친환경 사업으로 이 분야 글로벌 리더로서 위상을 공고히 할 것”이라고 말했다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com