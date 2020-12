‘세터 A는 왜 공격수 B보다 C를 선호할까?’ 마지막회 [발리볼 비키니]

● 도대체 처음에 이런 의문을 품은 이유가 뭔가?

“세터 A가 C 선수에게 B 선수보다 눈에 띄게 더 올려주는 수준도 아니고 ‘B 선수에게 더 올려줘도 된다’는 글을 쓰게 된 기자님이 의문이 어디서 나온 건지가 궁금합니다.”

● 경기를 보기는 하나? 기록만 보는 건 아닌가?

“기록이 아닌 그 동안 경기를 직접 보면서 기자님이 의문을 가진 건지 의문입니다.”

재생 속도를 25% 늘렸습니다. KBSN 중계화면 캡처.

● 선수 본인이 힘들다고 하지 않나?

“이 팀 P 감독은 최근 경기가 끝나고 31% 공격 점유율을 기록한 B 선수가 공을 너무 많이 때렸다고 우려했습니다. (C 선수는 44%). B 선수도 힘들다고 실토했습니다. 그런데 이날도 해설진들은 기자님과 마찬가지로 경기 중에 B 선수의 공격 성공률을 들먹이면서 세터 A가 B 선수에게 공을 더 많이 줘야 한다는 뉘앙스의 말을 여러 차례 언급했습니다. 그런데 왜 기자님이나 해설진들 말과 달리 감독과 선수 당사자는 다른 말을 할까요?”

● 득점과 어시스트는 ’총량‘만 중요한가?

”미국 대학배구에서는 통계 낼 때 set를 assist라고 부릅니다. 축구나 농구의 어시스트와 정확하게 같은 개념입니다. 이게 의미가 없다구요? 축구나 농구에서 어시스트 순위를 횟수로 매깁니까. 어시스트 성공률로 매깁니까? 저는 지금까지 살면서 축구나 농구에서 어시스트 성공률이란 개념을 들어본 적이 없습니다. 득점과 어시스트는 모든 종목에서 총량 개념으로 순위를 매깁니다. 성공률이나 효율은 따지지 않습니다.“

자료: 미국배구코치협회 홈페이지

국제배구연맹(FIVB) 홈페이지 캡처

● ‘공격 성공률+’는 너무 비과학적이지 않은가?

”기자님이 접근한 ‘공격성공률+’는 팀에 세터를 제외한 선수들의 2단 연결이 좋거나 보조 세터의 기량이 좋으면 낮게 나올 테고, 세터 제외한 선수들의 2단 연결이 안 좋거나 보조 세터의 기량이 안 좋으면 높게 나오겠죠. 이걸로 어떻게 주전 세터의 가치를 평가합니까. 팀 자체 내 분석에서는 의미가 있을 수 있지만, 다른 팀 세터랑 비교하여 순위를 매기고, 역대 시즌의 세터와도 비교해 순위를 매기는 건 통제불가능한 변수가 너무 많잖아요. 팀마다 사정이 제각각일 텐데요.“

● C 선수 체력 문제를 다루지 않은 건 이치에 맞지 않다?





”B 선수만 체력 문제가 있는 게 아니고 C 선수도 체력 문제가 있습니다. C 선수도 공격 횟수가 줄어들면 공격 성공률과 공격 효율이 높아지겠죠. C 선수는 전체 기록으로 따지고 B만 구간 분석하는 것은 이치에 맞지 않죠. 실제로 C 선수도 마지막 세트에서 몰방(沒放) 받을 때 공경 성공률과 공격 효율이 다 내려갑니다.“

● ‘더 잘할 수 있다’고 이야기할 수는 없나?