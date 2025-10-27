세계 1위 서승재-김원호 시즌 9번째 우승…BWF 월드 투어 프랑스오픈 정상 등극

배드민턴 남자 복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호 조가 올 시즌 9번째 우승 트로피를 들었다.
서승재-김원호 조는 27일 프랑스 세송 세비녜에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 프랑스오픈(슈퍼 750) 결승에서 인도네시아의 파자르 알피안-무하마드 쇼히불 피크리 조(25위)를 2-1(10-21, 21-13, 21-12)로 꺾었다.
서승재와 김원호는 직전 대회인 덴마크오픈(슈퍼 750)에서의 부진을 이번 대회 우승으로 떨쳐냈다. 서승재-김원호 조는 BWF 월드 투어 덴마크오픈 남자 복식 16강전에서 말레이시아의 누르 모드 아즈린 아유브-탄 위키옹 조(24위)에 0-2(19-21, 14-21)로 패했다.
서승재-김원호 조는 이번 대회 16강, 준결승, 결승에서 자신들보다 하위 랭킹인 조에게 1세트를 내줬지만 2, 3세트를 연달아 잡고 역전승을 거두며 세계 1위의 자존심을 지켰다.
지난해 파리올림픽 혼합 복식 준결승에서 상대 팀 선수로 대결했던 서승재와 김원호는 올해부터 남자 복식 파트너로 팀을 꾸려 7월 세계 1위에 올랐다. 한국에서 남자 복식 세계 1위가 나온 건 이용대-유연성 이후 9년 만이었다.
임보미 기자 bom@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0