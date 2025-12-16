尹 ‘첫 선고’ 내달 나온다…체포방해 혐의 1심, 1월 16일 유력

윤석열 전 대통령의 ‘고위공직자범죄수사처 체포 방해 혐의’ 등에 대한 법원의 1심 판결이 다음달 16일 선고된다. 윤 전 대통령은 지난해 12월 3일 비상계엄을 선포한 뒤 총 6개 사건으로 기소돼 재판을 받고 있는데, 이중에서 법원의 첫 판단이 나오는 것이다.
● 尹 “내란사건 지켜봐야” 주장에 法 “기다릴 필요 없어”
서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 16일 특수공무집행방해 혐의 등으로 기소된 윤 전 대통령에 대한 재판에서 “특검법에 따르면 1심 판결 선고는 공소제기일(재판에 넘겨진 날짜)로부터 6개월 안에 이뤄져야 한다”며 “내년 1월 16일 선고해야 할 것 같다”고 밝혔다. 앞서 내란 특검은 올 7월 19일 윤 전 대통령을 구속 상태로 재판에 넘겼는데, 특검법에 따르면 법원은 6개월이 되는 1월 19일 전에 선고해야 하는 것이다. 재판부가 이 규정을 반드시 지켜야 하는 것은 아니지만 최대한 특검법 취지를 고려해 기한 안에 선고하겠다는 의지를 밝힌 것이다.
윤 전 대통령 측은 이날 재판에서 “다른 재판부가 심리 중인 내란우두머리 혐의 사건의 판결 선고를 기다려야 한다”고 주장했지만 받아들여지지 않았다. 특검이 기소한 ‘체포방해 혐의’ 사건은 본류로 꼽히는 내란혐의 사건과 핵심 증인 등 증거관계가 겹치는 만큼 처벌 수위가 가장 높은 내란 혐의 1심 판결을 먼저 선고한 뒤 체포방해 혐의 등 다른 사건을 차례로 선고해야 한다고 주장한 것이다. 윤 전 대통령은 이날 대통령의 계엄 선포는 사법 심사의 대상이 아니라는 주장도 펼쳤다.
하지만 재판부는 “계엄 선포가 내란 혐의에 해당하는지는 이 사건 쟁점이 아니다”라며 “(내란 혐의를 심리 중인) 다른 재판부 판단을 보고 따라갈 필요 없다”고 선을 그었다. 그러면서 “원칙을 말씀드린 것이고 다른 쟁점 심리가 필요하면 (선고 일정이) 변경될 가능성이 전혀 없지는 않다”고 여지를 뒀다. 재판부는 19일 윤 전 대통령 측이 증인으로 신청한 이상민 전 행정안전부 장관과 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관에 대한 증인신문을 진행한 뒤 26일 특검과 윤 전 대통령 측 최종 의견을 듣는 결심공판을 진행할 예정이다.
● 내란 혐의 1심 판결 선고는 내년초 나올 듯
해당 재판부가 심리 중인 윤 전 대통령에 대한 혐의는 총 5가지다. 올해 초 대통령경호처를 동원해 공수처의 적법한 체포영장 집행을 방해한 혐의(특수공무집행방해)와 비상계엄 선포 당일 국무회의에 일부 장관만을 불러 불참한 장관들의 심의의결권을 침해한 혐의(직권남용권리행사방해)에 대해 특검이 재판에 넘겼다. 또, 윤 전 대통령이 대통령실 외신 담당 비서관에게 계엄을 정당화하는 공보자료를 전달하도록 한 혐의(직권남용)와 계엄 해제 사후에 계엄선포문에 결재했다가 폐기한 혐의(대통령기록물관리법위반 등)도 받고 있다.
비상계엄 선포와 관련한 본 혐의에 해당되는 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 재판은 늦어도 내년 2월 법원 정기 인사 전에 1심 선고가 나올 가능성이 높다는 관측이 나온다. 이 사건을 심리 중인 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)은 다음달 5, 7, 9일 세 차례에 걸쳐 검찰과 윤 전 대통령 측 입장을 확인하는 결심공판을 열 예정이다.
이밖에도 비상계엄 선포 명분을 만들기 위해 비정상적인 드론 작전으로 북한 무력 도발을 유도했다는 혐의(일반이적)로 내란 특검이 기소한 사건은 내년 1월 12일 첫 공판을 열 예정이고, 채 상병 특검이 기소한 사건들도 이달부터 재판이 시작돼 이르면 내년 6월 전후 1심 선고가 나올 것으로 예상된다.
