1020 청년층 “결혼 바우처, 저출산 정책 1순위”

저출생 극복을 위해 10, 20대 청년층이 바라는 결혼 지원 정책 1순위는 ‘결혼 자금 부담 완화’인 것으로 나타났다.
14일 저출산고령사회위원회는 ‘2025년 미래세대 국민위(WE)원회’가 선정한 저출산 해법 8개를 발표했다. 올해 국민위원회는 정책 수립 과정에서 소외되기 쉬운 10, 20대 총 250명으로 구성됐다.
결혼 분야에선 결혼 준비 바우처를 지역화폐로 제공해 결혼 초기 비용 부담을 줄이는 방안이 1위로 선정됐다. 한국소비자원에 따르면 올 4월 기준 전국 결혼식 평균 비용은 약 2100만 원에 이른다. 주거 분야에선 유자녀 가구에 주택 공급 우선권을 줘 출산을 독려하자는 제안이 나왔다. 또 지방에서 수도권으로 출퇴근하는 신혼 가구에 교통비를 지원하는 ‘지방·수도권 거주지 분산 정책’도 우수 제안으로 꼽혔다. 인구 문제에 대한 공감대 확산을 위해 대학에 저출생 관련 필수 강좌를 개설하자는 제안도 나왔다.
최근 국가데이터처가 발표한 ‘2024년 신혼부부 통계’에 따르면 지난해 혼인신고 5년 차 이하 신혼부부는 95만2000쌍으로 전년 대비 2.3% 감소했다. 유자녀 비율은 51.2%로 통계를 작성한 2015년 이후 가장 낮았다. 평균 자녀 수는 2020년 0.68명에서 지난해 0.61명으로 줄었다.
