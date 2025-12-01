‘1인 가구’ 800만 넘어 사상최대… 절반은 “외롭다” 호소

지난해 ‘1인가구 통계’ 보고서
전체 36% 차지, 5년새 6%P 올라… 초혼 늦어지고 홀로된 노인 증가탓
29세 이하 17.8%, 70세 이상 19.8%… 가구소득 年 3423만원 절반 수준
지난해 홀로 사는 1인 가구가 사상 최대인 800만 가구를 넘어선 것으로 조사됐다. 전체 가구에서 차지하는 비중도 36.1%로 5년 새 6%포인트 가까이 올랐다. 초혼 연령이 늦춰지면서 청년층 1인 가구가 늘어난 데다 매년 기대수명이 증가하는 가운데 배우자를 잃고 혼자 사는 노인들이 늘어난 영향이다.
● 결혼 늦어지고 노년 길어지며 1인 가구↑
9일 국가데이터처가 발표한 ‘2025 통계로 보는 1인 가구’ 보고서에 따르면 지난해 1인 가구는 804만5000가구로 집계됐다. 전년(782만9000가구) 대비 2.8% 증가한 규모다.
전체 가구에서 1인 가구가 차지하는 비율도 36.1%로 역대 가장 높았다. 1인 가구 비중은 2019년(30.2%) 처음 30%를 넘어선 데 이어 2020년 31.7%, 2021년 33.4%, 2022년 34.5%, 2023년 35.5% 등 매년 최고치를 경신하고 있다. 지역별로는 서울이 39.9%로 1인 가구 비중이 가장 높았고 대전(39.8%), 강원(39.4%), 충북(39.1%) 등의 순이었다.
최근 몇 년 새 1인 가구가 가파르게 늘고 있는 건 늦어지는 결혼과 기대수명 증가에 따른 영향이 큰 것으로 분석된다. 한국의 평균 초혼 연령은 1995년 남자 28.4세, 여자 25.3세에서 지난해 각각 33.9세, 31.6세로 높아졌다. 기대수명도 점점 더 길어지고 있다. 지난해 출생아의 남녀 기대수명은 80.8년, 86.6년으로 2000년(남자 72.3세, 여자 79.7세)과 비교하면 각각 8.5년, 6.9년 더 늘었다.
1인 가구 비중을 성·연령대별로 살펴보면 이런 흐름이 두드러진다. 지난해 연령대별 1인 가구 비중은 70세 이상이 19.8%로 가장 높았고, 29세 이하가 17.8%로 뒤를 이었다. 성별로는 남자가 30대(21.8%)와 29세 이하(17.8%)에서 1인 가구 비중이 컸고, 여자는 70세 이상(29.0%)과 60대(18.7%)에서 두드러졌다.
데이터처 관계자는 “60대 이상에서의 1인 가구 증가는 기대수명이 올라감에 따라 배우자를 여의고 홀로 사는 노인들이 늘어난 결과”라며 “초고령층으로 갈수록 기대수명 격차로 인해 홀로 사는 여성이 많다”고 설명했다.
● 소득은 적고 관계는 고립… 절반은 “외로워”
1인 가구는 전체 가구 대비 소득이 적고, 인간관계 만족도가 낮아 외로움에도 더 노출된 것으로 조사됐다.
지난해 1인 가구 연 소득은 3423만 원으로 전년 대비 6.2% 증가했지만 여전히 전체 가구 연 소득(7427만 원)의 46.1% 수준에 그쳤다. 자산 규모로 보면 차이가 더 두드러진다. 지난해 1인 가구 자산은 평균 2억2302만 원으로 전체 가구 평균(5억6678만 원)의 39.3%에 머물렀다. 주택 소유율 역시 32.0%로 전체 가구(56.9%)보다 24.9%포인트 낮았다.
1인 가구는 인간관계 만족도가 떨어지면서 외로움에도 상대적으로 취약한 모습이었다. 최근 발표된 데이터처의 ‘사회조사’ 보고서에 따르면 올해 1인 가구 중 전반적인 인간관계에 만족한다고 응답한 비중은 51.1%로 전체 인구(55.5%) 대비 4.4%포인트 낮았다. 1인 가구 중 평소 자주 또는 가끔 외롭다고 응답한 비중은 48.9%로 전체(38.2%) 대비 10.7%포인트 높았다. 우울할 때 도움받을 사람이 없다는 1인 가구 비중(26.5%)도 전체 평균(21.2%)을 웃돌았다. 사회조사에서 1인 가구의 외로움을 조사한 건 이번이 처음이다.
댓글 0