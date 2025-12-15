불암산서 열린 옻칠목공예 특별전

서울 노원구 중계동 불암산아트포레갤러리에서 열린 ‘전국 옻칠 목공예대전 역대 수상작 특별전’에서 관계자들이 전시품을 살피고 있다. 내년 2월 1일까지 열리는 이 특별전에선 가구와 그릇 등 작품 22점을 감상할 수 있다.

신원건 기자 laputa@donga.com
