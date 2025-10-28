국내 15개 기업, 작년에만 빨대 2억5000만 개 규모 플라스틱 줄였다

아모레퍼시픽-LG생활건강 등
세계자연기금(WWF) 플라스틱 감축 캠페인에 참여하고 있는 국내 15개 기업이 지난해 플라스틱 빨대 약 2억5000만 개에 해당하는 양의 플라스틱을 감축한 것으로 나타났다. 이들 기업의 플라스틱 평균 재활용률은 1년 새 2.5%포인트 상승했다.
WWF 주도 글로벌 캠페인 참여
재활용률도 2.5%포인트 상승
22일 WWF는 이 같은 내용이 담긴 ‘2025 PACT 성과 보고서’를 발표했다. ‘플라스틱 액션(Plastic ACTion)’ 줄임말인 PACT는 WWF가 주도하는 글로벌 기업 플라스틱 감축 캠페인으로 하이엇, 에비앙 등 다양한 글로벌 기업들이 참여한다. 국내에서는 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 15개 기업이 플라스틱 감축에 공감하며 PACT에 참여하고 있다.
국내 15개 기업은 지난해 포장재 용량 및 중량을 줄이고 대체 소재를 도입하는 등의 방법으로 플라스틱 사용량을 1만2457t 감축했다. 라벨이 없는 포장을 확대하고 플라스틱 부자재를 종이 등 재생 소재로 교체했다. 화학적으로 재활용된 플라스틱도 도입했다.
이들 기업이 생산한 플라스틱 중 ‘소비 후 재활용 플라스틱’ 평균 사용률은 2023년 5.6%에서 지난해 8.1%로 2.5%포인트 상승했다. 소비 후 재활용 플라스틱이란 소비자가 사용한 뒤 폐기한 제품에서 수거한 플라스틱을 씻어 재생한 원료를 말한다. 품질이 균일하지 못하고 정제 과정에서 비용이 많이 들지만 폐기물 감축 효과가 크고 순환 경제 구현에 필수다.
반면 ‘산업 후 재활용’은 여전히 제한적인 수준인 것으로 나타났다. 지난해 이 항목에 대한 수치를 기업 대부분이 보고하지 않았고 많은 제품이 여전히 새 플라스틱 원료에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 산업 후 재활용 플라스틱은 제품 생산 공정 중에 발생하는 스크랩, 불량품, 절단 잔재 등을 재활용한 원료를 뜻한다.
WWF는 17일 서울 명동 온드림소사이어티에서 ‘제7회 플라스틱 라운드테이블’을 열고 이번 보고서의 내용을 발표했다. 이소라 한국환경연구원 실장은 ‘순환성 확보를 위한 글로벌 환경규제 대응 과제’를 주제로 발표하며 “플라스틱은 폐기물 문제를 넘어 생산 단계에서 막대한 온실가스를 배출하는 기후 위기의 근본 원인”이라고 강조했다.
기업의 플라스틱 감축 노력이 글로벌 경쟁력 확보에 유리하다는 지적도 나왔다. 김태한 한국사회책임투자포럼 수석연구원은 “2023년 탄소 정보공개프로젝트(CDP)에 플라스틱 항목이 새로 포함된 후 관련 정보를 공개한 글로벌 기업이 급격히 증가했다”며 “국내 기업도 데이터 관리와 외부 소통 역량을 강화해 순환 경제 실현의 기반을 마련해야 한다”고 했다. CDP란 영국 기반 환경 비영리단체의 탄소 감축 캠페인으로 기업, 도시, 국가 등이 환경영향 데이터를 공개하도록 독려한다. 전 세계 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가기관과 투자기관이 CDP 점수를 핵심 지표로 활용한다.
박민혜 한국WWF 사무총장은 “플라스틱 감축 목표 설정과 함께 재활용률, 재사용 소재의 반영 비율 등 관련 데이터를 체계적으로 축적하는 게 무엇보다 중요하다”며 “정확한 데이터가 뒷받침돼야 실질적인 자원순환 체계를 구축할 수 있다”고 말했다.
전채은 기자 chan2@donga.com
