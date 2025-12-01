‘완판’ 삼성 트라이폴드 내일 재입고

출시 즉시 폭발적인 인기를 끌며 ‘완판’된 삼성전자의 두 번 접는 스마트폰 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’(사진)가 17일 오전 재입고된다. 트라이폴드는 출시 당일인 12일 온·오프라인 매장에서 초도 물량이 모두 소진됐다.
15일 정보기술(IT) 업계에 따르면 삼성전자는 17일 오전 10시 삼성닷컴에서 트라이폴드 추가 구입 신청을 받는다. 오프라인 매장에도 일부 물량이 공급될 가능성이 있는 것으로 전해졌다.
현재 트라이폴드는 온·오프라인에서 구할 곳이 없어 중고 거래 플랫폼에서 웃돈이 붙어 거래되고 있다. 정가 359만400원인 트라이폴드의 중고 거래가는 400만 원 안팎으로 형성돼 있다. 일부 판매자들은 트라이폴드를 1000만 원에도 판매하고 있다.
삼성전자가 트라이폴드 판매를 시작한 12일 서울 강남, 홍대 삼성전자 매장 앞에는 개점 전부터 수십 명이 몰려들어 줄을 서는 ‘오픈런’이 벌어지기도 했다. 온라인에서는 삼성닷컴에서 판매를 시작하자 5분 안에 품절됐다.
새로운 폼팩터(모바일 기기의 형태)에 대한 호기심을 가진 고객들이 트라이폴드로 한꺼번에 몰린 것이다. 트라이폴드는 3개의 디스플레이를 연결한 구조로, 접힌 상태에서는 기존 폴더블 폰인 ‘갤럭시 Z 폴드7’과 동일한 6.5인치(164.8mm)지만 펼치면 10인치(253mm)로 확장된다.
이 같은 소비자 열광에도 삼성전자가 트라이폴드 생산량을 추가로 늘릴 가능성은 높지 않다는 게 업계 관계자들의 전망이다. IT 업계 관계자는 “트라이폴드는 기술력을 보여주기 위한 제품으로, 팔아도 남는 것이 거의 없다”고 말했다. 최근 D램, 애플리케이션 프로세서(AP) 등 스마트폰에 탑재되는 부품들의 가격이 급등하면서 트라이폴드의 마진율이 매우 낮게 책정된 것으로 전해졌다.
