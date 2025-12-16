“원빈 삼촌 잘 지내요” 진짜 조카가 근황 전했다

배우 한가을이 삼촌인 원빈의 근황을 전해 이목을 끌었다.
지난 15일 배우 이시언의 유튜브 채널에는 이시언을 비롯해 기안84, 이국주, 한가을이 함께 김장하는 영상이 공개됐다.
영상에서 기안84는 “요즘 질문 많이 받을 텐데 원빈 형님 잘 지내시냐”고 물었다. 한가을은 “네”라고 웃으며 답했다.
갑작스러운 원빈 언급에 장내가 술렁이자 기안84는 “이런 질문 좀 귀찮지 않냐”고 했고, 한가을은 “아니다. 질문을 많이 안 하신다”고 덧붙였다.
이를 듣던 이국주가 “무슨 얘기하냐. 난 잘 모르겠다”며 궁금해하자 한가을은 “삼촌이 원빈”이라고 설명했다.
기안84는 “원빈 형님은 유튜브 안 나오시겠지?”라며 자신의 유튜브 채널 ‘인생84’에 나와달라고 요청해 웃음을 자아냈다. 이국주는 “부담스러우시면 제 유튜브는 많이 안 보시니까 편하실 거다”고 너스레를 떨었다.
앞서 한가을의 소속사 스토리제이컴퍼니는 지난 10월 “한가을은 원빈의 친누나의 딸로, 원빈과 3촌 관계의 친조카가 맞다”고 밝힌 바 있다.
한가을은 데뷔 과정에서 원빈의 도움을 받지 않은 것으로 전해졌다. 2022년 가수 남영주의 ‘다시, 꿈’ 뮤직비디오에 출연하면서 연예계 첫발을 들였으며 최근에는 MBC 드라마 ‘달까지 가자’에 출연했다.
원빈은 2010년 영화 ‘아저씨’ 이후 약 15년간 연기 활동을 중단한 상태다. 현재는 광고를 통해서만 근황을 전하고 있어, 그의 복귀 여부를 둘러싼 대중의 관심도 여전하다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
