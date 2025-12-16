외교부-통일부, 대북정책 샅바싸움…국힘 “안보 콩가루 집안”

정동영 통일부 장관 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 오른쪽은 조현 외교부 장관. 뉴시스

통일부 당국자는 전날 “이번에 외교부가 진행하는 미측과의 협의는 조인트 팩트시트의 후속 협의에 대한 내용으로 알고 있다”며 “한미 간 외교현안 협의에 대한 내용이기 때문에 통일부는 불참하기로 했다”고 밝혔다.