“한국 해경 감사합니다”…루이비통·구찌가 박수 친 이유

해양경찰이 대규모 위조 명품 밀수·유통 조직을 적발하자, 루이비통과 구찌 등 세계적인 명품 브랜드들이 직접 감사의 뜻을 전했다. 이례적인 압수 규모와 강도 높은 단속에 따른 반응이다.
남해해양경찰청은 관세법과 상표법 위반 혐의로 중국산 위조 명품을 밀수·유통한 40대 A 씨 등 4명을 붙잡고, 이 중 A 씨를 구속했다고 14일 밝혔다. 이들은 위조 명품을 국내로 들여와 온라인 통해 유통한 것으로 조사됐다.
해경에 따르면 A 씨 일당은 2023년부터 올해 5월까지 219차례에 걸쳐 중국산 위조 명품 7565개를 밀수입했다. 여러 명의 명의를 이용해 개인이 물품을 주문하는 것처럼 위장한 뒤, 위조 상품을 국내에 반입한 것으로 조사됐다.
반입된 물품은 대구를 비롯한 전국 각지의 창고에 보관됐다. 이후 자체적으로 운영한 온라인 쇼핑몰을 통해 일반 소비자들에게 판매한 것으로 파악됐다.
위조 대상이 된 브랜드는 루이비통과 구찌를 비롯해 디올, 에르메스, 발렌시아가, 프라다, 톰브라운, 샤넬 등 총 33곳에 달한다. 판매 품목도 가방과 신발, 의류 등으로 다양했다.
남해해경은 수사 과정에서 정품가 기준 약 108억 원 상당의 위조 명품 4100여 개를 압수했다. 압수된 물품은 향후 재판 결과에 따라 전량 폐기될 예정이다.
해경은 최근 위조 상품 적발 사례가 대부분 소량에 그쳤던 점을 고려하면, 이번 사건은 보기 드문 대규모 적발 사례라고 설명했다.
● 대규모 수사 성과에 명품 업계 잇단 반응
이 같은 수사 성과에 명품 브랜드들도 직접 반응했다. 구찌는 지난 4일 남해해경청에 감사의 뜻을 전했고, 루이비통은 지난 12일 감사패를 전달했다. 특히 마얀크 베이드 루이비통 아시아·태평양 지식재산권 부문 책임자는 남해해경청을 직접 방문해 수사관들에게 감사패를 전달했다.
베이드 책임자는 “최근 유명 상표를 도용한 가품이 전 세계적으로 범람하면서 브랜드 가치가 훼손되는 문제가 커지고 있다”며 “해양경찰의 강력한 단속 활동에 깊이 감사드린다”고 말했다.
명성민 남해해양경찰청 수사과장은 “효율적인 단속을 위해서는 민관 협력이 필수적”이라며 “브랜드사들도 정보 제공 등 지식재산권 보호 활동에 적극 동참해 주길 바란다”고 밝혔다.
