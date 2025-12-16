이석연, 장동혁에 “집토끼 걱정 말고 다수 국민 뜻 좇아야” 쓴소리

이석연 국민통합위원장이 16일 국민의힘 장동혁 대표를 만나 “헌정 파괴 세력과는 같이 갈 수 없다. 다수 국민의 뜻을 좇아 정도를 가 달라”고 말했다. 국민의힘 지도부가 강성 지지층 여론에만 집착하고 있다는 일각의 비판이 반영된 발언으로 보인다. 그는 “집토끼가 달아날까 봐 걱정은 전혀 안 해도 된다”며 “(다수 국민의 뜻을 좇는다면) 새로운 보수 지지층이 두텁게 형성되리라 확신한다”고도 강조했다.
이 위원장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 장 대표를 예방하면서 “내란 세력과 그에 동조하는 분들께 말씀드린다. 정의를 외면한 자에게 정의를 말할 수 없다”라며 이같이 밝혔다. 그는 “우리 야당이 헌법 파괴 세력과 단절하고 국민의 지지를 받아 강하게 다시 태어날 때, 여당과 정부도 반사이익에 기대지 않고 헌법정신을 존중하면서 정도를 갈 것”이라고 말했다.
그러면서 “지금과 같은 극단적 진영논리와 확증편향, 국민 편 가르기는 국가를 멍들게 하고 국민의 정서를 황폐하게 한다”며 “이것이 해소되지 않는다면 국민 통합은 요원하고, 설사 일시적으로 이뤄졌다고 해도 사상누각에 불과하다”고 비판했다.
장 대표는 이에 “여러 진영 논리가 있지만 국민 전체를 보고 가라는 말씀에 깊이 공감한다”며 “저는 작년 12·3 계엄 해제 표결에 참여했던 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다. 계엄에 대한 저의 입장은 그것으로 충분히 갈음될 수 있다”고 했다.
이어 “진영논리와 극단적 생각에 갇히지 않도록 돌아보겠다”면서도 “진정한 사과와 과거와의 단절이 필요하다면, 과거와 다른 현재 더 발전된 미래를 보여주는 것이 진정한 사과이고 절연”이라고 강조했다.
그러면서 “국민 통합을 위해 먼저 손을 내밀어야 할 쪽은 많은 것을 가진 다수 집권여당”이라며 “통일교 사건에서 보는 것처럼 야당에는 무서운 칼을, 여당에는 침묵으로 일관하면서 통합을 깨는 것 아닌가 하는 우려가 있다”고 지적했다.
장 대표는 ‘내란전담재판부’와 ‘법 왜곡죄’ 등을 취진하는 더불어민주당을 향한 비판도 제기했다. 이에 이 위원장은 “이 정부에 몸담고 있지만 내란전담재판부를 서둘러서는 안 되고, 할 경우에는 헌법상 위헌적 요소를 제거하라고 공개적으로 얘기했다”며 “법 왜곡죄는 ‘문명 국가의 수치’라고까지 주장하면서 해서는 안 된다고 했다”고 답했다.
앞서 이 위원장은 11일 민주당 정청래 만난 자리에서도 쓴소리를 아끼지 않았다. 그는 “국론 분열과 국민 갈등의 진원지가 바로 국회”라며 최근 여야 간 갈등이 증폭된 상황에 대해 ‘작심 발언’을 했다. 또 “법왜곡죄 만은 재고해달라”는 등 민주당이 주장하는 사법 개혁 작업에도 비판적인 견해를 내놨다.
댓글 0