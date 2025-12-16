피아니스트 임동혁 “그동안 감사, 내가 살기엔 혹독” 글에 경찰 출동

임 씨는 이날 오전 개인 인스타그램에 “평생 연주자로 살아오면서 지독한 우울증에 시달렸다”, “그동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다”는 내용의 자필 편지를 올려 걱정을 샀다.

임 씨는 전 부인과 벌인 법적 공방 등에 대해서도 썼다. 그러면서 “심신은 무너졌으며 너무 외롭고 고독하다”며 “나도 분명히 천사는 아니었으나 이 세상은 내가 살기에 너무 혹독했다”고 했다.