피아니스트 임동혁 “그동안 감사, 내가 살기엔 혹독” 글에 경찰 출동

피아니스트 임동혁 씨가 16일 소셜미디어 계정에 “지독한 우울증에 시달렸다”며 “그동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다”는 글을 올려 경찰이 출동했다. 구조된 임 씨는 다행히 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 이날 오전 임 씨가 우려된다는 내용의 신고를 받고 출동해 임 씨를 구조했다. 현재 생명에는 지장이 없는 상태다.

임 씨는 이날 오전 개인 인스타그램에 “평생 연주자로 살아오면서 지독한 우울증에 시달렸다”, “그동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다”는 내용의 자필 편지를 올려 걱정을 샀다.

임 씨는 지장과 함께 이날 오전 5시 35분 작성했다고 적은 편지에서 “2015년부터 약도 하루도 빠짐없이 항우울제를 먹었다”며 “항우울제 자체는 평생 먹어도 상관이 없지만 지병으로 지속적으로 아프게 했다”고 썼다.

임 씨는 “사실 많은 연주자가 정신적으로 나약해지기 쉬운 원인은 수천 명에게 박수 갈채를 받다가 호텔방으로 들어오면 혼자고 거기서 나오는 괴리감이 너무 크기 때문”이라며 “특히나 저는 선천적으로 외로움을 많이 타는 성격이라 더 견디기 힘들었는 지도 모른다”고 했다.

임 씨는 “많은 연주자가 무언가에 의존하면서 버티는 것도 사실”이라며 “저는 술에 의지했다”고 했다. 이어 “끊었다 다시 마시기를 반복했다”며 “그 끝엔 또 공허함이 기다린다는 것을 알면서도 ‘음주가무’도 좋아했다”고 했다.

임 씨는 전 부인과 벌인 법적 공방 등에 대해서도 썼다. 그러면서 “심신은 무너졌으며 너무 외롭고 고독하다”며 “나도 분명히 천사는 아니었으나 이 세상은 내가 살기에 너무 혹독했다”고 했다.

임 씨는 “결국은 다 제 불찰이고 잘못”이라며 “하지만 믿어달라. 저는 다소 천박할지 모르나 내 음악은 그렇지 않다는 것을”이라고 했다. 그러면서 “여러분 모두에게 행복과 행운이 깃들기를 바란다. 그동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다”며 “I love you so much!(저는 여러분을 정말 사랑한다)”고 글을 맺었다.

임 씨는 어린 시절부터 각종 콩쿠르 수상으로 이름을 알렸다. 2001년 퀸엘리자베스 콩쿠르 3위, 2005년 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르 한국인 최초 입상(공동 3위), 2007년 차이콥스키 국제 콩쿠르 4위 등 유명 국제 콩쿠르에서 입상했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살 예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
