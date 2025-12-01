정청래 “통일교 특검, 일고의 가치 없어”

[통일교 파문]
더불어민주당 정청래 대표가 15일 야권에서 제기하는 ‘통일교 특검’ 도입에 대해 “절대 수용이 불가하고 일고의 가치가 없다”며 선을 그었다. 반면 국민의힘과 개혁신당은 통일교 특검법 공동발의를 추진하며 공동전선 구축에 나섰다.
국힘-개혁신당은 공동발의 나서
鄭 “내란 2차종합특검 신속 추진”
민주당 박수현 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “정 대표가 비공개로 진행된 사전 최고위원회의에서 ‘시대적 책무인 3대 특검을 물타기하며 내란 책임을 벗어날 생각은 언감생심, 꿈도 꾸지 말라’고 했다”고 전했다.
민주당은 야당의 통일교 특검 추진 주장은 일축하는 한편 2차 특검 추진 의지를 강조하며 공세를 이어갔다. 정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “내란 의혹을 밝히기 위한 2차 종합특검을 추진할 것”이라며 “당정대가 원팀으로 뭉쳐 남은 의혹을 철저히 밝혀내겠다”고 강조했다. 민주당은 16일 열리는 의원총회 등을 통해 수사 범위, 내용 등에 대한 내부 논의를 거쳐 2차 특검 추진 시기를 결정하겠다는 방침이다. 원내 지도부 관계자는 “2차 특검 필요성에 대한 당내 이견이 없기에 신속하게 처리할 수 있으면 최대한 빨리 추진할 것”이라며 “다음 주에 국회 본회의 일정을 고려해 처리 시기를 조정할 것”이라고 말했다.
반면 국민의힘 장동혁 대표는 이날 최고위원회의에서 “이 사건은 대통령까지 개입한 명백한 권력형 범죄 은폐”라며 “이보다 분명한 특검 사유는 없을 것”이라고 민주당을 압박했다. 개혁신당 이준석 대표도 “통일교 특검법안은 천하람 원내대표가 해외 일정을 끝내고 내일(16일) 오면 바로 논의에 착수해 최대한 (국민의힘과) 단일 법안을 낼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
이승우 기자 suwoong2@donga.com
이지운 기자 easy@donga.com
