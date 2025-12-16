머라이어 캐리 ‘올 아이 원트’, 빌보드 ‘핫100’ 통산 20주 1위…최장기간 신기록

67년 역사 ‘핫100’ 새역사
이번 주 톱10 중 8곡이 캐럴
케데헌 ‘골든’ 6위…캐럴 제외 가장 높은 순위
명실상부 고전이 된 미국 팝스타 머라이어 캐리(Mariah Carey·머라이어 케리)의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You·AIWFCIY)’가 발매 31년 만에 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 새 기록을 썼다.
15일(현지시간) 빌보드 홈페이지에 게재된 차트 예고기사에 따르면, 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 지난 주에 이어 20일 자 ‘핫100’ 1위에 올랐다.
이에 따라 캐리의 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 해당 차트에서 비연속적으로 20주째 1위를 차지했다. 67년 역사의 이 차트 최장 기간 1위 기록이다.
미국 컨트리 가수 샤부지(Shaboozey)의 ‘어 바 송(A Bar Song)(Tipsy)’과 미국 컨트리 가수 빌리 레이 사이러스(Billy Ray Cyrus)가 피처링한 미국 래퍼 릴 나스 엑스(Lil Nas X)의 ‘올드 타운 로드(Old Town Road)’ 19주 1위 기록을 넘겼다.
‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 캐리가 1994년 발표한 앨범 ‘메리 크리스마스’에 실린 곡이다. 캐리와 프로듀서가 함께 만들었다. 역시 연말마다 소환되는 영화 ‘러브 액츄얼리’(2003) 등에 삽입되며 지속적인 인기를 누렸다.
특히 스트리밍 플랫폼이 계절별로 제공하는 플레이리스트를 선호하는 청취자가 많아지면서 이 노래가 부상하기 시작했다. 2017년 12월 처음으로 ‘핫100’ 10위권에 진입한 뒤 이후 꾸준히 역주행했다. 2018년 홀리데이 시즌에 처음으로 5위권에 진입한 뒤 2019년 3주간 1위, 2020년 2주간 1위, 2021년 3주간 1위, 2022년 4주간 1위, 2023년 2주간 1위, 작년 4주 간 1위를 차지했다. 캐리는 ‘핫 100’ 최장 기간 1위 기록을 두 번째로 경신했다. 1995~1996년 보컬그룹 ‘보이즈 투 맨(Boyz II Men)’과 함께한 ‘원 스위트 데이(One Sweet Day)’는 16주 동안 1위를 차지했다. 이는 2017년 루이스 폰시(Luis Fonsi)와 대디 양키(Daddy Yankee)의 ‘데스파시토(Despacito)가 최장 1위 기간 타이를 이루고, 2019년 릴 나스 엑스 ’올드 타운 로드‘로 최장 기간 1위 기록을 깨기 전까지 ’핫100‘ 최장 1위 자리를 지켰다.
또한 ’올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유‘는 ’핫100‘에 77주째 머물며 두아 리파의 ’레비테이팅(Levitating)‘과 함께 여성 아티스트 최장 기간 차트 진입 기록을 세웠다.
또한 케리는 1990년대, 2000년대, 2010년대, 2020년대 모두 ’핫100‘ 1위를 차지한 최초의 아티스트다. 또한 케리가 ’핫100‘에서 1위를 차지한 주는 총 99주로, 해당 차트 최장 기록이다.
이와 함께 이번 주 핫 100 톱5 전부를 비롯 톱10 중 8곡이 캐럴이다.
미국 가수 브렌다 리의 ’록킹 어라운드 더 크리스마스 트리(Rockin‘ Around The Christmas Tree)’가 2위, 영국 듀오 ‘왬!’의 ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’가 3위, 미국 가수 보비 헬름스의 ‘징글벨 록(Jingle Bell Rock)’이 4위, 미국 팝스타 아리아나 그란데의 ‘산타 텔 미(Santa Tell Me)’가 5위다. 미국 가수 냇 ‘킹’ 콜의 ‘더 크리스마스 송(The Christmas Song)(Merry Christmas to You)’이 8위, 미국 팝스타 켈리 클락슨의 ‘언더니스 더 트리(UNDERNEATH THE TREE)’가 9위, 미국 가수 앤디 윌리엄스의 ‘잇츠 더 모스트 원더풀 타임 오브 더 이어(It’s the Most Wonderful Time of the Year)‘가 10위다.
이번 주 ’핫100‘에서 캐럴 외 가장 높은 순위는 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 ’케이팝 데몬 헌터스‘(’케데헌‘) OST ’골든‘으로 지난 5위에서 1계단 하락한 6위를 차지했다. ’골든‘은 앞서 비연속으로 통산 8주 ’핫100‘ 정상에 올랐다. ’골든‘은 내달 11일 열리는 ’제83회 골든글로브‘ 시상식에서 최우수 오리지널송(주제가상) 부문 후보로 올랐다.
미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 정규 12집 ’더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)‘의 타이틀곡 ’더 페이트 오브 오필리아‘는 지난 주보다 1계단 하락한 7위다. 앞서 이 곡은 해당 차트에서 8주 연속 1위에 올랐었다. ’안티-히어로(Anti-Hero)‘와 함께 스위프트 커리어의 최장기 1위곡이다.
