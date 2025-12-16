라이너 감독 살해범은 함께 영화 만든 아들이었다…트럼프 “나에 대한 집착이 분노 유발” 조롱

미국의 유명 영화감독 롭 라이너의 아들인 닉 라이너(32)가 부모를 살해한 혐의로 체포됐다.
15일(현지 시간) AFP통신 등 외신에 따르면 로스앤젤레스(LA) 경찰청장은 “전날 사건 용의자인 닉을 구금했다”며 “그는 보석금 400만 달러(약 58억 원)가 책정된 상태”라고 밝혔다.
뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 닉은 10대 시절 마약 중독 문제를 겪었다. 과거 17차례의 재활 치료를 받았으며, 여러 주를 떠돌며 노숙 생활과 거리 생활을 했다. 그는 약물 중독을 이겨낸 뒤 아버지와의 관계를 다룬 영화 ‘찰리’의 각본을 썼다. 해당 영화는 라이너 감독이 연출을 맡아 2015년 개봉했다.
LA타임스는 닉이 지난 14일 한 파티에서 부모와 말다툼을 벌였다고 보도했다. 라이너 감독과 그의 부인 미셸 싱어 라이너는 당일 오후 3시 30분경 캘리포니아주 브렌트우드에 있는 자택에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 경찰은 이를 “명백한 살인 사건”으로 보고 수사에 나섰다.
라이너 감독은 1984년 영화 ‘디스 이즈 스파이널 탭’의 연출을 맡으며 데뷔했다. 이후 1989년 멕 라이언과 빌리 크리스털이 출연한 ‘해리가 샐리를 만났을 때’로 큰 사랑을 받았다. 이후에도 ‘미저리’(1990년)와 ‘어 퓨 굿 맨’(1992년), ‘버킷 리스트’(2008년) 등 수많은 히트작을 남겼다.
그는 생전 민주당 지지자였으며 도널드 트럼프 미국 대통령을 공개적으로 비판해 왔다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 라이너 부부의 피살 소식을 언급하며 “보도에 따르면 이것(피살)은 그가 이른바 ‘트럼프 착란 증후군(TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, TDS)’으로 불리는 불치병에 걸려 다른 사람들에게 분노를 유발했기 때문”이라고 조롱하듯 말했다.
이어 “그는 나에 대한 격렬한 집착으로 사람들을 미치게 만들었던 인물로 알려져 있다”며 “트럼프 행정부의 위대함이 모든 목표와 기대를 뛰어넘고 미국에 아마도 전례 없을 정도의 황금기가 도래하면서, 그의 노골적인 편집증은 새롭게 정점에 달했다”고 주장했다.
미국 CNBC는 트럼프 대통령의 주장에 대해 “뒷받침하는 증거가 없다. 경찰은 범행 동기를 밝히지 않았다”고 지적했다.
공화당에서도 트럼프 대통령의 발언을 비판하는 메시지가 나왔다. 토마스 매시 공화당 연방하원의원(켄터키)은 “라이너에 어떤 감정을 가졌든 잔혹하게 살해당한 사람에 대한 부적절하고 무례한 발언은 용납할 수 없다”고 했다. 최근 트럼프 대통령과 갈라선 마조리 테일러 그린 공화당 하원의원(조지아)도 “이것은 정적에 관한 문제가 아니라 가족의 비극”이라고 지적했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0