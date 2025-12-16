이종호 前대표측 “김건희에 3억 수표로 줬다”

변호사법 위반 결심서 주장
도이치모터스 주가조작 사건 당시 김건희 여사의 계좌를 관리한 것으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표 측이 16일 “김 여사에게 수표로 3억 원을 준 적이 있다”고 법정에서 증언했다.
특검, 징역 4년·벌금 1000만원 구형
이 전 대표 측은 이날 서울중앙지법 형사합의23부(부장판사 오세용) 심리로 열린 변호사법 위반 혐의 결심 공판 최종변론에서 “김 여사에게 수표로 3억 원을 준 적이 있다는 부분에 대해 특검팀에서 상세히 설명하고 적극적으로 협조했다”고 말했다.
이 전 대표 측은 채 상병 특검(특별검사 이명현)과 김건희 특검(특별검사 민중기)을 오가며 수사받은 상황에 대해 언급하며 이같이 밝혔다.
이 전 대표 측 변호인은 “해병 특검이 피고인에 대해 특검의 수사 대상과 관련 없는 별건 수사를 가지고 압박해 왔다”며 “조사 당시 임성근 전 해병대 1사단장에 대한 구명로비를 했다고 진술하면, 다른 모든 것은 조사하지 않겠다는 말을 들었다”고 주장했다.
이어 “이 전 대표에게 지금까지 말하지 않은 게 무엇인지 확인하니 김 여사에게 수표로 3억 원을 준 적이 있다고 했다”고 밝혔다.
그러면서 “그 사실을 (채 상병) 특검에 얘기했더니, 그건 해병 특검 (조사 대상) 사건이 아니라고 해서 김건희 특검에 가서 얘기했다”고 설명했다.
아울러 “특검에서 피고인에게 망신주기식 수사를 많이 했는데, 그 정도로 수사에 협조했다는 취지”라고 부연했다.
이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가 조작 ‘주포’인 이정필 씨에게 ‘윤석열 전 대통령 부부에게 말해 집행유예가 나오도록 해주겠다’는 취지로 회유하며 25차례에 걸쳐 8000여만 원을 받는 등 형량을 청탁한 혐의를 받는다.
김건희 특검팀은 지난 8월 이 전 대표를 구속 상태로 재판에 넘겼다. 이날 특검 측은 이 전 대표에게 징역 4년과 벌금 1000만 원, 추징금 8390만 원을 구형했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
