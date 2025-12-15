與 “통일교 특검 절대 수용 불가” 野 “비열하고 저급”

더불어민주당 정청래 대표는 15일 야당이 제안한 ‘통일교 특검’ 도입에 대해 “절대 수용 불가하고, 일고의 가치도 없다”고 밝혔다고 민주당 박수현 수석대변인이 전했다.
박 수석대변인에 따르면 정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “시대적 책무인 3대 특검(내란·김건희·채상병)에 물타기 해 내란 책임에서 벗어날 생각은 언감생심, 꿈도 꾸지 말라”며 이같이 말했다.
박 수석대변인은 “국민의힘과 통일교는 조직적 유착 범죄 의혹을 받고 있다”며 “민주당 일부 인사의 연루 의혹과 등치해 볼 생각은 꿈도 꾸지 않는 게 좋을 것”이라고 했다.
정 대표는 민주당이 추진하는 2차 종합 특검에 대해선 “3대 특검의 미진한 부분에 한해 마무리하자는 것이지, 새로운 특검을 하자는 것이 아니다”라고 설명했다고 박 수석대변인은 밝혔다.
박 수석대변인은 “2차 종합 특검의 방향은 정해졌다”며 ”특검의 범위에 관한 조율 과정이 이번 주 중요한 일정 중 하나”라고 했다.
그는 내란전담재판부 설치를 두고는 “현재 남아 있는 공론화 과정은 법률자문 결과가 어떻게 나왔는지인데, 의원총회에서 외부 법률자문까지 포함해 설명하고 의원 토론 후에 정리하는 로드맵으로 가게 될 것”이라고 말했다.
국민의힘은 민주당을 향해 정치권 인사들의 통일교 금품 수수 의혹과 관련한 ‘통일교 특검’의 수용을 촉구했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 내고 “통일교 게이트 특검은 거부하고 내란 2차 특검만 하겠다는 ‘민주당의 내로남불적 태도’는 국민 저항에 직면할 뿐”이라며 “‘특검 공화국’을 만든 장본인들이 내년 지방선거까지 자신들에게 유리한 이슈를 끌고 가려는 특검은 밀어붙이고, 불리한 통일교 게이트 특검은 완강히 거부하겠다는 행태는 ‘비열하고 저급한 정치’”라고 비판했다.
이어 “민주당은 과거 국민의힘과 통일교의 관계를 두고 ‘정치와 종교의 유착 게이트’라 규정하며, 사실일 경우 위헌정당 해산 사유가 될 수 있다고까지 주장해 왔다”며 “그렇다면 이제 그 기준을 스스로에게도 적용해야 한다”고 했다.
그러면서 “검찰과 경찰의 정치적 중립성과 공정성에 대한 신뢰가 완전히 무너진 상황에 기존 수사 체계에 수사를 맡기는 것은 ‘고양이에게 생선을 맡기는 꼴’”이라며 “중립성과 독립성이 보장된 야당 추천 특검 도입은 반드시 필요하다”고 강조했다.
아울러 “민중기 특검이 ‘직무유기’와 ‘직권남용’을 아무렇지 않게 했다는 사실만 보더라도 민 특검의 배후에 든든한 뒷배, 즉 이재명 대통령과 민주당이 있다는 합리적 추론마저 가능케 한다”고 주장하며 “하루속히 특검을 도입해야 한다”고 덧붙였다.
