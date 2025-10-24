“사기인 줄”…20년 전 네이트온 아이디 찾기 사연의 반전 결말

20년 전 가입한 네이트온 아이디를 찾기 위해 낯선 번호로 문자를 보낸 사연이 온라인에서 화제가 됐다. 사연자는 “보이스피싱 아니냐”는 의심 속에서도 고객센터의 도움으로 아이디를 무사히 찾으며 해피엔딩을 맞았다.
● “이거 사기 맞죠?”…SNS에 퍼진 ‘아이디 찾기 요청’ 문자
21일 소셜미디어 스레드에는 “혹시 요즘 사기 이렇게 치나, 네이트온 도와주세요”라는 글이 올라왔다.
작성자 A 씨는 전날 받은 문자 내용을 공유했다. 문자를 보낸 B 씨는 20년 전 가입한 아이디를 찾고 싶다며 “진짜 보이스피싱 아니니, 인증번호 한 번만 도와달라”고 요청했다.
A 씨는 도움을 줄지 고민했으나, 누리꾼들은 “사기다”, “차단해라”, “보이스피싱 조심” 등 경고성 댓글이 이어졌다.
● “진짜 고객이었다”…사흘 만에 고객센터 도움으로 해결
그러던 중 네이트온 관계자가 직접 댓글을 남기며 “해당 요청은 우리가 돕겠다. 고객센터를 통해 문의해달라”고 안내했다. 이후 B 씨는 사흘 만에 네이트온 고객센터의 도움으로 아이디를 되찾았다.
B 씨는 “고객센터에서 꼼꼼하게 챙겨줘서 무사히 판도라의 상자를 열 수 있었다”며 감사 인사를 전했다. 비실명 가입 정책으로 인해 아이디 찾기가 쉽지 않았지만, 담당자가 직접 나서면서 신속하게 문제가 해결된 것이다.
● 게시물 조회수 39만 회…인증번호 요구는 경계해야
이 사연은 조회수 39만 회를 넘기며 화제가 됐다. 네이트온 관계자는 “비슷한 상황이 있을 경우, 사용자들은 서로 안전하게 고객센터로 연락해달라”고 밝혔다.
전문가들은 “최근 인증번호를 미끼로 한 스미싱·보이스피싱 사례가 늘고 있다”며 “문자나 SNS를 통해 인증번호를 요청받을 경우 절대 전달하지 말고, 공식 채널을 통해 직접 확인하는 것이 안전하다”고 조언했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
