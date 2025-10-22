“물 들어 올 때 노 젓자”…네이트온, 카톡이 놓친 1위 탈환

네이트커뮤니케이션즈의 메신저 서비스 ‘네이트온’이 앱스토어 소셜 부문 1위, 구글 플레이스토어 3위를 기록했다. 적자 상황에서도 광고 제거와 사용자 중심 개편을 단행한 결과라는 분석이 나온다.
● “광고 빼고, 본질로 돌아갔다”…유저가 만든 역주행
네이트커뮤니케이션즈는 10월 초 ‘광고 없는 메신저’ 정책을 선언하고, 모바일 전면 광고를 과감히 삭제했다.
이는 최근 친구 탭 개편으로 이용자 불만이 커진 카카오톡과 대조적인 행보다.
결과적으로 네이트온은 유저들 사이에서 “대화에 집중할 수 있는 유일한 메신저”라는 평가를 받으며 21일 기준 앱스토어 1위, 플레이스토어 3위를 탈환했다.
● “다시 만난 인연, 고맙습니다”
지난 추석 전후 잠시 1위를 차지한 후 차트 하락세를 보였지만, 최근 사용자 호응에 힘입어 다시 역주행에 성공했다.
이날 네이트온은 공식 계정을 통해 “친구들의 뜨거운 응원과 격려 덕분이다. 다시 만난 인연들, 새로 만난 친구들 모두 고맙다”고 감사 인사를 전했다. 또 “초심 잃지 않고, 늘 소통하는 네이트온이 되겠다. 오롯이 대화에 집중하고 메신저 본질만 생각하겠다”고 덧붙였다.
● “적자여도, 사용자 중심으로 가겠다”
한편, 네이트온은 최근 사용자 피드백을 반영한 전면 개편을 진행했다. 주요 개선 내용은 ▲접속 상태 숨김 기능 ▲앱 구동 속도 개선 ▲모바일 광고 제거 등 ‘대화 본질’ 강화에 집중됐다. 또 ▲2차 인증 도입 ▲PC 제휴 프로그램 삭제 ▲삭제된 메시지 흔적 미노출 ▲신규 이모티콘 추가 등 보안과 프라이버시 기능도 강화했다.
네이트은 측은 “광고 제로 전략은 쉽지 않은 결정이었지만 대화에 집중하겠다는 초심 하나로 밀어붙였다. 진정성만큼은 알아줬으면 한다“며 ”오직 소통에 진심“이라는 문구를 내세웠다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
