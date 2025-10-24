“죽은 건 곰”…맨주먹으로 곰과 맞붙은 60대 복서의 사투기

야생 그리즐리 곰(불곰의 아종)에게 습격당한 60대 남성이 맨손으로 맞서 싸워 목숨을 건졌다. 알고 보니 그는 전직 권투 선수였다. 전문가들은 “그리즐리의 공격에서 생존한 사례는 극히 드물다”며 놀라움을 감추지 못했다.
● 사냥 중 어미 곰과 새끼 마주쳤다
22일(현지시간) 캐나다 공영방송 CBC에 따르면, 브리티시컬럼비아주 크랜브룩 북동쪽 숲에서 사슴 사냥 중이던 조 펜드리(63)는 아내와 함께 사냥터를 돌아보다 어미 그리즐리 곰과 새끼 두 마리를 마주쳤다.
곰은 경계 자세를 취하더니 순식간에 펜드리를 향해 돌진했다. 아내가 급히 곰의 다리에 총을 쐈지만 멈추지 않았다.
펜드리는 그대로 곰의 공격을 받으며 쓰러졌다. 입술과 두피가 찢기고, 손가락 일부가 절단됐으며 양팔과 갈비뼈, 코뼈, 광대뼈까지 부러졌다. “곰의 입 안에 머리가 들어갔다”고 그는 회상했다.
하지만 전직 복서였던 그는 본능적으로 곰의 코를 집중적으로 때리기 시작했다. 그는 “복싱할 때처럼 코를 노렸다. 몇 분간 계속 주먹을 날렸더니 곰이 도망갔다”고 말했다. 곧 바로 구조대가 도착해 펜드리를 병원으로 이송했고, 그는 응급수술을 받고 회복 중이다.
● “곰은 강한 선수였다”…패혈증으로 죽은 건 곰
응급 수술을 받은 그는 현재 회복 중이다. 펜드리는 “아슬아슬했다. 곰은 정말 강한 선수였다”며 “권투와 사냥 경험이 나를 살렸다”고 말했다. 하지만 아내는 외상후 스트레스 장애(PTSD) 증세를 겪고 있다. 아내는 “아직도 꿈에서 곰이 달려드는 장면을 본다”며 “다시 일상으로 돌아갈 수 있을지 모르겠다”고 털어놨다.
한편, 사건 직후 현장을 수색한 자연보호관은 펜드리를 습격한 곰의 사체를 발견했다. 부검 결과 곰은 싸움 도중 입은 부상으로 인한 패혈증으로 숨진 것으로 드러났다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
